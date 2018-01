Visite du premier ministre SOUMEYLOU BOUBEYE MAÏGA au siège de l’APCAM, ce mardi 23 janvier 2018. - abamako.com

Visite du premier ministre SOUMEYLOU BOUBEYE MAÏGA au siège de l'APCAM, ce mardi 23 janvier 2018. Publié le mardi 23 janvier 2018

Dans le cadre de ses prises de contact avec les forces vives de la Nation, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a rendu, cet après midi de mardi 23 janvier 2018, une visite de courtoisie et de prise de contact à l’APCAM. Le premier était accompagné par les ministres de l’Agriculture Nango Dembélé, de l’Élevage et de la Pêche madame Kané Rakia Maguiraga, et du Développement local Zoumana Mory Coulibaly.











Le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis par le Président de l’APCAM Bacary Togola et l’ensemble de ses collaborateurs avant d’échanger avec les responsables de l’organisation faîtière des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs pisciculteurs et exploitants forestiers.



Dans son allocution de bienvenue, le Président de l’APCAM a chaleureusement remercié le Chef du Gouvernement pour cette visite, qui, en vérité est le premier du genre depuis la création de l’APCAM, il y a trente ans. Bacary Togola en a profité pour adresser ses sincères remerciements au Président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta pour les subventions qu’il a accordées au monde rural. En l’occurrence, les subventions en engrais, en semences et les tracteurs.



Bacary Togola a rassuré le Premier ministre du soutien de l’APCAM aux actions du Gouvernement, avant de lui présenterquelques doléances. Notamment l’appui du Gouvernement pour le fonctionnement de l’APCAM, pour sa participation au Salon de l’agriculture et l’acquisition et la construction d’un siège.

Ce mot de bienvenue a été suivi d’une présentation sur l’histoire des chambres d’agriculture au Mali, de 1987 à nos jours. Ses missions, ses défis, son mode de représentativité, ses partenaires, etc.



En réponse, et en langue bamanankan, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a déclaré qu’il était venu dire merci à l’APCAM pour son engagement sans faille aux actions et initiatives du Président de la République. En retour, il a sollicité l’appui de l’APCAM aux actions du Gouvernement. Et le Chef du gouvernement a fait part aux organisations du monde rural les missions que le Président Kéïta lui a assignées ainsi qu’à son équipe. Il s’agit entre autres : de la sécurisation du pays, de l’organisation des élections libres, crédibles et apaisées, et de l’amélioration des conditions de vie et d’existence de nos populations.



Soumeylou Boubèye Maïga a rassuré l’APACAM que les promesses du Président de la République à l’endroit de leurs adhérents seront tenues par le Gouvernement. Il s’agit de doter les abattoirs de cadre législatif et réglementaire, de créer l’usine pour la filière lait, de construire un abattoir pour la volaille, et de l’aménagement d’un nouveau marché à bétail (communément appelé Gaarbal).



Le Premier ministre a conclu son intervention en invitant le monde rural à s’investir pour la paix et la concorde dans notre pays, surtout en ces périodes d’élections qui sont souvent agitées.



Bamako, le 23 janvier 2018