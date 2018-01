Mobilisation: le grand bluff de Moussa Sinko - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mobilisation: le grand bluff de Moussa Sinko Publié le mardi 23 janvier 2018 | Info Matin

© aBamako.com par Momo

Conférence de presse de Moussa Sinko Coulibaly

Bamako, le 11 janvier 2018 le général, Moussa Sinko Coulibaly animé une Conférence de presse au siège de son quartier généra Tweet

«Vous êtes 60 000 personnes devant moi, prêtes pour le changement. Ce changement aura lieu cette année avec les élections présidentielles, parce que le régime du président Keïta a échoué», a déclaré samedi dernier, Moussa Sinko Coulibaly, sous les applaudissements nourris de ses partisans, dans un stade de Bamako, lors du lancement de son Mouvement Plateforme pour le changement. De l’avis de spécialistes et curieux ayant fait le déplacement, ce chiffre est assimilable à du bluff, d’autant plus que le plus grand stade de la capitale plein ne fait que 50 000 places assises. A qui profite ce coup de bluff de l’ancien général qui entend se soumettre pourtant au jugement des Maliens dans les urnes, lors des futures joutes électorales ?



Comme annoncé à renfort de publicité, l’ancien ministre de l’Administration territoriale, Moussa Sinko COULIBALY, a procédé au lancement de son mouvement plateforme pour le change, non pas au Statde du 26 mars, mais dans un stade municipal du district à moitié plein. Laissant beaucoup d’observateurs sur leur faim. Que s’est-il réellement passé ? Quelle destination a-t-elle prise le demi-million de Maliens attendus à cet événement comme annoncé par l’intéressé lui-même ? Ont-ils eu peur de se dévoiler ou ont-ils renoncé suite au choix du lieu (un terrain municipal poussiéreux) ? En tout cas, au regard du constat qu’il a lui-même fait à son arrivée au stade, Moussa Sinko a été contraint de revoir son ambition par rapport à l’annonce de mobilisation qu’il avait faite lors de son point de presse. Ne disait-il pas qu’un demi-million de Maliens, soit 500 000 personnes étaient prêtes à participer au lancement de son Mouvement ?

Mais au finish, il a revu à la baisse son chiffre à 60 000 personnes devant lui au stade de Magnambougou, samedi. Sur quelle estimation s’est-il basé pour annoncer ces soixante mille ? Aucune base objective !

En tout cas, des spécialistes du décompte des foules et curieux qui ont assisté à l’événement ont jugé ridicule le chiffre annoncé par l’ancien général en quête de populisme.

« Le président IBK et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA, après avoir constaté qu’un demi-million de Maliens sont prêts à aller au Stade pour manifester leur désir de changement, ont décidé d’annuler l’autorisation qui nous avait été au préalable accordée », disait Moussa Sinko lors d’une conférence de presse.

Mieux, en disant avoir un demi-million de Maliens prêts à venir à son lancement, l’apprenti sorcier insinue pouvoir mobiliser plus que le Chérif Ousmane Madani HAIDARA, réputé de nos jours, après le parti ANC en Afrique du Sud, être le plus grand mobilisateur en Afrique.

Un demi-million de personnes, c’est 10 fois le plein du Stade du 26 mars. Si déjà, dès sa 1re sortie publique, il avait pu mobiliser autant de personnes pour sa cause, il n’avait plus de demander au Président IBK de démissionner ou de ne pas se représenter pour 2018. Ce dernier l’aurait fait de lui-même, pour avoir compris la leçon de mobilisation qu’il a fait valoir.

Si Sinko ne sait pas que la démission d’un général de l’armée d’un pays en guerre est irresponsable, à la limite assimilable à une trahison, le Président IBK, qui tient son pouvoir de la majorité des Maliens, mesure toutes les conséquences de la démission de la première Institution, avant terme de son mandat comme le lui demande le démissionnaire de l’armée. En tout cas, la volonté d’un candidat sérieux à une présidentielle n’est pas de faire table rase sur l’existant, mais plutôt de dire comment entend-il l’améliorer davantage.



Par Sékou CAMARA