Soutien au président IBK: les amis de Sidiki N'Fa Konaté se mobilisent Publié le mardi 23 janvier 2018 | Info Matin

Sidiki N’Fa Konaté

L’Association ‘’Kèwalé Ani Sabali’’ (Solidarité et développement), composée des différents clubs des amis de Sidiki N’Fa KONATE, non moins directeur général de l’ORTM, a organisé, le samedi 20 janvier, à la Cité des enfants, une grande cérémonie pour faire le bilan de ses activités de l’année écoulée et présenter son agenda pour 2018. L’occasion a été mise à profit pour adresser les remerciements au président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA, pour la réalisation de la route Kolondièba-Zantiébougou.



La cérémonie a enregistré la présence du parrain de l’Association, Sidiki N’Fa KONATE ; de la marraine, DIAWARA Mariam CONDE ; du président de l’association, Siaka KONE ; des présidents et membres de l’Association venues des communes de Bamako et de l’intérieur du pays…

Le président national de l’Association ‘’Kèwalé Ani Sabali’’, Siaka KONE, a affirmé que leur association dérive du Club des amis de Sidiki N’Fa KONATE qui a vu le jour en 2010. Une association qui se donne comme objectif le renforcement de la paix et de la cohésion sociale au Mali, la consolidation des liens de fraternité, le développement de l’esprit de partage et le vivre ensemble.

Selon lui, conformément à une injonction du parrain, l’association a comme socle trois valeurs fondamentales à savoir : la croyance en Dieu, le travail et l’amour des parents.

M. KONE a informé que de sa création à ce jour, leur organisation a beaucoup mouillé le maillot, à travers les actions pour le développement de notre pays sous l’impulsion et la clairvoyance du président d’honneur Sidiki N’fa KONATE.

S’agissant des activités de l’année 2018, le président de l’Association a souligné entre autres : la remise des boites à pharmacie à certains villages ; l’organisation du festival M’Bolon à Kolondieba ; l’organisation des coupes de football dans plusieurs localités ; l’organisation de deux ‘’tops étoiles’’ à Bamako et à Kolondièba ; la formation en informatique d’une vingtaine de jeunes ; l’organisation des journées de salubrité au commissariat de Kalaban- Coura, à la Mosquée de Daoudabougou et à la Sous-préfecture de Koumantou ; la participation à la visite du Président de la République dans la région de Sikasso ; la remise des appareils de sonorisation à la mosquée de Diaka ; une tournée dans les 12 communes du cercle de Kolondiéba ; la remise des semences de légume aux femmes maraichères de plusieurs villages dans le cercle de Kolondièba…

Le président Siaka KONE a informé que cette année, l’Association envisage de former les femmes en teinture ; récompenser les meilleurs élèves du CAP de Koumantou ; organiser des émissions ‘’Top étoile’’ dans plusieurs localités ; organiser plusieurs compétitions de football ; chercher des opportunités d’emploi pour les membres ; former les membres en informatique et en journalisme ; former et donner des matériels de jardinage à des organisations de femmes…

Il a saisi l’occasion pour remercier le chef de l’État, Ibrahim Boubacar KEITA, pour le bitumage de la route Kolondièba Zantiébougou tout en évoquant les problèmes relatifs au manque d’eau potable, à l’insuffisance d’enseignants, à l’équipement de la bibliothèque, à l’emploi des jeunes…

Le parrain de l’Association, Sidiki N’Fa KONATE, a remercié les jeunes pour leur initiative d’avoir mis en place le Club de soutien en son nom sans l’avoir informé au préalable. Il a exprimé son engagement à être toujours présent aux côtés des jeunes. Pour Sidiki N’Fa KONATE, soutenir les jeunes, c’est soutenir le pays. S’agissant du nom donné à l’Association ‘’Kèwalé Ani Sabali’’, (Solidarité et développement), M. KONATE a affirmé que cela s’explique par le fait que l’action est le principal avocat de l’homme.

Pour les élections à venir, Sidiki N’Fa KONATE a appelé ses amis à se procurer de leurs cartes NINA et à les utiliser à bon escient. Il a déclaré que des directives seront données le moment opportun et de manière unanime.

M. KONATE a soutenu que la population de Kolondièba ne pourrait remercier assez le président de la République pour la réalisation de la route et la grande considération qu’il a pour leur localité.

« Le soutien à IBK ne sera jamais une obligation, mais en fonction de l’intérêt qu’il a pour notre localité. Moi personnellement, je soutiens IBK en raison de ses actions au profit de Kolondièba. Il œuvre pour le développement de notre localité », a affirmé Sidiki N’Fa KONATE.

Le parrain a donné beaucoup de conseils aux jeunes tout en les racontant son parcours de combattant, de l’école à la vie professionnelle, pour leur servir de source d’inspiration. Il a enseigné à ses amis que rien ne tombe du ciel, en les encourageant à travailler durement pour réaliser leurs ambitions.

« Sachez que les coups de pouce n’amènent pas loin. Aimez votre patrie et dévouez-vous pour son développement », a appelé Sidiki N’Fa KONATE. Il a enfin remis des équipements sportifs aux jeunes de Bougoula et de Kolondièba.



PAR MODIBO KONE