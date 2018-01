La CDS à Sangarébougou: la grogne des militants - abamako.com

La CDS à Sangarébougou: la grogne des militants Publié le mardi 23 janvier 2018 | Info Matin

Les militants du Parti Convention sociale, démocrate (CDS Mogotiguiya), de Mamadou Blaise SANGARE, de la commune de Sangarébougou, sont sur le point de claquer la porte. Pour cause : ils dénoncent le manque de considération du bureau national à leur égard. C’est pourquoi les quatre conseillers municipaux du Parti à la mairie de Sangarébougou et les militants sont dans la logique de prendre le large.



L’information a été donnée, le vendredi dernier, à la faveur de la célébration du 57e anniversaire de l’armée malienne. À cette occasion, les conseillers municipaux du Parti CDS ‘’Mogotiguiya’’ ont organisé une cérémonie de reconnaissance aux militants. C’était chez Moussa COULIBALY, 2e conseiller chargé des questions domaniales à la mairie de Sangarébougou. Celui-ci avait à ses côtés les maires délégués Abdoulaye Fotigui BERHE, Soumaila COULIBALY, Kadiatou NIAMBELE, et la présidente des femmes CDS ‘’Mogotiguiya’’ de Badianbougou, KARAMBE Fatoumata KASSOGUE.

La cérémonie a mobilisé la présence des chefs coutumiers et religieux ; des femmes et des jeunes des différentes sections et plusieurs militants et sympathisants du Parti.

Le maire délégué, Abdoulaye Fotigui BERTHE, a affirmé que les militants de Sangarébougou sont délaissés par le bureau national du Parti. Il a expliqué que depuis leur accession à la mairie, aucun membre du bureau national de la CDS n’a foulé le sol de Sangarébougou pour les féliciter et leur souhaiter bonne chance. Ce qui lui faire dire que les militants de Sangarébougou sont en déphasage avec le bureau national.

« Nous nous sentons abandonnés et mal à laisse de constater que le directoire du parti ne se soucie pas de la base. Dans cette logique il est difficile de prétendre à un avenir politique radieux avec la CDS Mogotiguiya », a affirmé Abdoulaye Fotigui BERTHE. Pour lui, les militants ont le plein droit de prendre leur indépendance vis-à-vis du Parti CDS Mogotiguiya qui n’a pas de considération envers eux.



M. BERTHE a par ailleurs déclaré que les jeunes qu’ils sont ne méritent pas un Parti comme la CDS dont l’objectif n’est pas de conquérir le pouvoir. Il a dénoncé le fait que le Parti CDS n’est pas dans la logique de se présenter à l’élection présidentielle de 2018, contrairement à la volonté des militants. Il a indiqué que le CDS sera très bientôt conjugué au passé dans l’histoire politique de Sangarébougou.



La présidente des femmes de Badianbougou, KARAMBE Fatoumata KASSONGUE, a assuré de la solidarité des femmes de la démarche des conseillers municipaux. Elle a déclaré que les femmes ne ménageront aucun effort pour soutenir les responsables du Parti à Sangarébougou dans leur nouvelle aventure.



Après avoir remercié les militants du Parti pour leur mobilisation, lors des dernières élections communales, Moussa COULIBALY, 2e conseiller chargé des questions domaniales à la mairie de Sangarébougou, a déclaré que la raison d’être d’un Parti politique est la conquête et l’exercice du pouvoir. Il trouve que cet objectif n’est pas inculqué au bureau national du Parti.

Le conférencier Moussa COUBLIBALY estime que le directoire du Parti nourrit peu de considération envers sa base. Il s’est expliqué en soulignant que lors des dernières élections communales, le bureau national n’a manifesté aucun geste pour soutenir les candidats du Parti qui étaient en compétition dans la commune de Sangarébougou. Ainsi, dit-il, mécontents du comportement du Parti à leur égard, les militants de Sangarébougou sont dans la logique de quitter le Parti pour emprunter un autre chemin.



PAR MODIBO KONE