Promotion des activités économiques des femmes: l’AJA initie 200 femmes à la teinture

La mise en valeur de l’entrepreneuriat féminin est l’une des préoccupations de l’Association Jeunesse et Alternance (AJA). Depuis le samedi 20 janvier dernier, cette association, qui soutient les actions du président de la république, a initié une formation en teinture à l’endroit de 200 femmes des quartiers de Sébénicoro et de Djicoroni-Para dans les locaux de ladite association, sis à Hamdallaye ACI. Pendant un mois, ces femmes seront outillées sur les techniques et moyens adéquats pour rehausser la qualité dans la confession du tissu « bazin ».



Awa TRAORE, une bénéficiaire de cette formation souligne l’importance de cette profession. Pour elle, cette formation, qui vient à point nommé, permettra aux femmes d’être initiées sur des notions de la teinture.

« J’apprécie vraiment la formation que nous sommes en train de suivre, parce que ça nous permettra de découvrir beaucoup de choses, de diversifier nos activités et nos revenus, de faire des produits de qualité. Nous serons aptes à faire non seulement la qualité de diverse marque de Bazin, mais aussi de maitriser les différentes couleurs et leur utilisation en teinture. Sans oublier les modes d’impression (dessin) qu’on met sur les pagnes, surtout les draps en bougie, c’est une première. Au sortir de cette formation, j’envisage de partager cette expérience avec d’autres membres de mon groupement qui n’ont pas eu la chance d’être là. Merci à l’Association Jeunesse et Alternance ».

De son côté, le secrétaire administratif de l’AJA, Aboubacar ABDOULAYE, a rappelé que lors du lancement de ses activités, le 13 novembre 2017, l’Association s’est engagée de former 1200 femmes dans la transformation d’aliments, dans la formation en teinture, dans la coupe-couture ainsi que dans la transformation des pâtes d’arachides.

L’objectif principal de cette formation, a-t-il souligné, est d’initier les 200 femmes en teinture afin qu’elles puissent un jour mener une activité génératrice de revenus et s’installer à leur propre compte.

De ses propos, il a ressort que cette formation est le fruit d’un projet initié par le président de l’Association, Hamady SANGARE, qui avait fait une promesse de former 200 femmes en teinture, 200 femmes en coupe et couture, 200 femmes pour la fabrication de savon, 200 femmes pour la fabrication de la pâte d’arachides. S’y ajoute la formation de 500 jeunes en informatique.

Selon les responsables de cette association, ladite formation, le début d’une série de formations qui s’étendra sur plusieurs domaines d’activités. La formation des femmes en teinture qui s’étendra sur un mois, disent-il, concerne spécifiquement les femmes de la commune 4 du district de Bamako.

Par Abdoulaye OUATTARA