Médiature de la république: huit fonctionnaires honorés

Pour un service impeccable rendu à la nation, huit collaborateurs du Médiateur de la République ont été décorés par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, sur proposition du Médiateur, Baba Akhib Haidara. Parmi eux, quatre ont reçu le grade de Cheval de l’ordre national et quatre autres décorés avec la médaille de l’Étoile d’argent du mérite nationale. La cérémonie de décoration a eu lieu, vendredi dernier, dans la salle de conférence du bureau du Médiateur de la République.



Les récipiendaires sont M. Mamadou Koné, Directeur des finances et du matériel, M. Mahamadou Sissoko, Secrétaire Permanent de l’EID, M. Alyadjidi Almouctar, Directeur de la documentation et des archives et de M. Moustapha Sylla, chef de la division du personnel. Ils ont été élevés au grade de Chevalier de l’ordre national.

Quatre autres qui ont été décorés avec la médaille de l’Étoile d’Argent du Mérite National avec Effigie « Abeille ». Ils sont : M. Amadou Belly Guissé, délégué territorial pour la région de Koulikoro ; M. Moussa Sawadogo, délégué territorial pour la région de Ségou ; M. Fousséyni Mohamed Diakité, chef de la division informatique ; et Mme Diop Anna Diakité, chargée de mission.

Ces huit récipiendaires ont reçu leurs distinctions des mains du Médiateur de la République de la République, Baba Akhib Haidara, et du Grand chancelier des ordres nationaux du Mali, le Général de Brigade Amadou Sagafourou Gueye. C’était en présence des parents, amis, collaborateurs des heureux récipiendaires.

« Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l’ordre national et de la médaille de l’Étoile d’argent du mérite national avec effigie abeille de la République du Mali », ont respectivement déclaré le Médiateur de la République, Baba Akhib Haidara, et le Général de Brigade Amadou Sagafourou Gueye, Grand chancelier des ordres nationaux du Mali, aux heureux bénéficiaires.

« Vous incarnez désormais une référence pour les autres Maliens qui n’ont pas reçu de distinction. Vous êtes désormais des guides, des modèles, des exemples de mérite et d’excellence qui devrait aider le réarmement moral du pays », a déclaré le Général de Brigade Amadou Sagafourou Gueye, Grand chancelier des ordres nationaux du Mali.

Et le Médiateur de la République, Baba Akhib Haidara, d’ajouter : « porter une distinction nationale met en exergue les bons et loyaux services que vous avez rendus et continuerez certainement de rendre aux services du Médiateur de la République et, à travers lui, à votre pays. C’est aussi une lourde responsabilité qui en découle et qui s’impose désormais à vous. Elle vous astreint désormais à plus d’engagements, à plus de persévérance et à un effort toujours soutenu au service du Mali. Je profite de l’occasion, pour inviter tous mes collaborateurs (ceux qui ont reçu ou pas des distinctions), à cheminer dans le sens de la déontologie professionnelle et d’avoir le souci de la rigueur dans le travail bien fait et le souci du service rendu à nos concitoyens ».

Le porte-parole des récipiendaires, Mahamadou Sissoko, a indiqué pour sa part : « ces médailles que nous célébrons ne récompensent pas seulement notre engagement personnel, mais elles symbolisent pour nous, la reconnaissance d’un travail collectif au service d’une institution qui ne cesse de forcer respect et admiration. Nous mesurons la portée des distinctions qui nous sont décernées par la République. Leur attribution nous encourage à nous investir davantage dans l’accomplissement de loyaux services au profit de la nation ».



PAR CHRISTELLE KONE