Audience : la Coopération militaire Mali- USA confirmée

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta a reçu en audience en début de soirée, le Général Thomas D. Waldhauser, Commandant du commandement des États-Unis pour l’Afrique AFRICOM CCDR. Les entretiens ont portés essentiellement sur la coopération militaire entre le Mali et les USA. Waldhauser était accompagné à cette audience par SEM Paul Folmsbee Ambassadeur des USA au Mali et son staff.



À leur sortie d’audience, le général AFRICOM CCDR a déclaré à la presse : « l’Ambassadeur et moi-même sommes venus voir le Président de la République, ce soir , pour lui signifier fortement notre engagement dans le cadre du soutien bilatéral au Mali et pour le G5-Sahel ». Appréciant à juste valeur le leadership payant de SEM IBK Président en exercice du G5-Sahel , le Général Thomas insistera sur l’importance du groupement sahélien « nous supportons beaucoup l’idée de création du G5-Sahel, nous savons que ce groupement du sahel a un grand potentiel et nous ferons tout pour renforcer la coopération bilatérale dans ce cadre avec des formations pour renforcer son potentiel » a t’il en fin déclaré.