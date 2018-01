Développement local : Koro se frotte les mains avec l’Agence Evangélique de Développement du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Développement local : Koro se frotte les mains avec l’Agence Evangélique de Développement du Mali Publié le mercredi 24 janvier 2018 | Delta News

Tweet

Depuis Novembre 1994, l’agence évangélique de développement du Mali AEDM, accompagne les communautés du cercle de Koro dans le cadre du développement communautaire. Avec l’avènement de la décentralisation et les différentes reformes intervenues, les nouvelles autorités communales et les communautés étaient confrontées à d’énormes défis de développement local. C’est dans ce contexte, que fidèle à sa vision du développement, fondée sur la conception évangélique de l’homme, l’AEDM s’est fixée plusieurs missions. Nous citons, entre autres, le renforcement des capacités de la société civile dans la gouvernance démocratique ; la promotion des droits humains, le développement durable des communautés à la base à travers l’éducation, la santé, l’hydraulique villageoise, l’aménagement hydro-agricole, la protection de l’environnement, la promotion de la production agricole avec l’accroissement des revenus des agriculteurs.



Ces différentes activités de développement sont couvertes par quatre programmes, à savoir :le programme d’appui « Holistic » à l’Education de Base, celui de la sécurité alimentaire et de la croissance économique, celui de l’amélioration des conditions de vie et enfin le programme Promotion intégrée des droits de l’enfant phase II (PPIDE II).







Ce programme PPIDE II est financé par ERIKS DEVELOPMENT PARTENER et couvre 65 villages et hameaux des communes de Barapireli, Madougou et Youdiou pour une population estimée 63 967 dont 32 459 femmes.



C’est ainsi que dans le cadre de l’accès de tous les enfants à une éducation de qualité, le PPID E a réhabilité trois salles de classe à Sogou-Yagem à six millions de francs cfa ; formé 64 membres des comités de gestion scolaire( CGS) et Association des parents d’élèves ( APE) de 21 écoles ; 64 membres des associations de Mères d’Elèves( AME) de 21 écoles sur leur rôles et responsabilités, l’importance de l’opérationnalisation de leur association ; 22 filles et garçons ont été formés sur l’exploitation des fiches et l’élaboration des plans d’actions opérationnels ; et enfin la formation de 24 enseignants et Directeurs des écoles de Youdiou et Madougou sur l’ identification des besoins de formation de la communauté d’apprentissage (CA), l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action de formation continue des maitres de la communauté d’apprentissage des maitres.



Dans le domaine de l’accès à la santé, à l’eau et à un cadre de vie assainie, le programme a fait plusieurs formations. Il s’agit particulièrement de la formation de 56 relais de santés sur les techniques de sensibilisation, 49 élus communaux sur la problématique de l’excision ; 16 231 personnes ( filles, garçons, femmes et hommes) sur les techniques de la promotion des mets à partir des produits locaux pour lutter contre la malnutrition ; etc.



Dans le cadre de la protection de tous les enfants contre toutes formes de violences et abus, le programme a appuyé 172 filles et 125 garçons dans l’établissement des jugements supplétifs, il a formé 33 agents de déclaration d’état civil villageois, organisé 3 journées communautaires de l’enfant et enfin il a appuyé le service local de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille pour l’organisation de la journée de l’enfant africain.



Avec ces différents résultats obtenus, l’AEDM se présente désormais comme un acteur clé dans l’accompagnement des communautés pour le développement local.



Interrogé sur le bilan des activités de l’AEDM dans sa commune, Thomas Dougnon, Maire de la commune rurale de Barapireli affirme que l’AEDM est un partenaire clé de sa commune, qui s’investit beaucoup dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des communautés travers ses domaines d’interventions. Il a souhaité la continuité de ses actions, car soutient – il : « de nombreuses préoccupations de nos communautés qui se trouvent dans notre PDESC, trouvent leurs solutions dans les actions menées par l’AEDM ».



Pour Monsieur Ogossagou Doumbo coordinateur National, l’AEDM a pu réaliser ces résultats grâce aux soutiens des partenaires financiers mais aussi avec l’accompagnement et la disponibilité des communautés bénéficiaires, des collectivités et de l’administration. Il a rassuré les communautés que l’AEDM continuera à leur apporter son assistance à travers ses différents programmes.



Moussa Anaye