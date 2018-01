Sous l’ère IBK, les paysans sont devenus des mendiants” dixit Moussa Sinko Coulibaly lors du lancement de son mouvement - abamako.com

Ministre de l’Administration Territoriale, Général Moussa Sinko Coulibaly

L’ancien ministre de l’administration territoriale, le général Moussa Sinko Coulibaly a lancé samedi 20 janvier dernier sur le terrain de football de Magnambougou en commune VI de Bamako son mouvement dénommé «Plateforme pour le Changement». C’était en présence des dizaines de milliers de personnes.



Le général Moussa Sinko Coulibaly, a profité de cette mobilisation pour déclarer son engagement dans la vie politique et sa participation à la présidentielle de juillet prochain. Il s’ajoute aux trois autres qui sont le maire de Sikasso Kalifa Sanogo, Modibo Koné, un ancien de la Banque ouest-africaine de développement, et Hamadoun Touré, ancien chef de l’Union Internationale des Télécommunications. Au cours de son intervention il a dénoncé l’engrais frelaté et selon lui, “sous l’ère IBK, les paysans sont devenus même des mendiants”. «Les gens me demandent si nous nous sommes trompés en mettant ce régime en place. Non! Nous ne nous sommes pas trompés. Nous avons plutôt été trahis par le régime IBK», ajoute-t-il







Il dira ensuite que le seul souci du pouvoir IBK, c’est comment surfacturer pour s’acheter des choses de luxe alors que la population meurt faute de soins. «Ils ne se soignent pas ici avec nous, alors notre santé n’est évidemment pas leur problème», affirme-t-il. Et d’ajouter: «IBK ne fait plus partie de la solution, il est devenu un problème pour le Mali». Un conseil, formule le général, «que le Vieux abandonne». “Car je ne suis pas sûr que même tous ses ministres votent pour lui en juillet prochain”, annonce-t-il, le doigt toujours pointé vers le ciel. Pour terminer, le général Moussa Sinko Coulibaly a invité tous les Maliens à rejoindre son mouvement. «C’est une plateforme ouverte à tous ceux qui veulent le changement», a-t-il conclu.



Pour le moment, quatre candidats sont connus parmi lesquels les maliens devront choisir dans quelques mois. Pour le moment le Président de la république Ibrahim Boubacar Keita n’a pas encore dit s’il se représenterait pour sa propre succession.



Elkunti