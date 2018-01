Festival Africain d’Images Virtuelles Artistiques: La 7eme édition ouverte - abamako.com

Les lampions se sont allumées sur la 7è édition du Festival Africain d’Images Virtuelles Artistiques (FAIVA) le Vendredi 19 janvier 2018 sur le terrain Chaba de Lafiabougou. Le festival qui se veut le propulseur de l’art visuel au Mali et qui commence à impacter positivement sur l’environnent de cette forme d’expression, s’est ouverte sous la présidence de la représentante du ministre de la Culture Diarrah Sanogo avec à ses côtés Hamo Goro Directeur du Centre Soleil d’Afrique et initiateur du festival et en présence des autorités communales, coutumières et une kyrielle d’artistes.



Secteur peu connu au Mali comme expression artistique de communication à cause de notre héritage historique, le Festival Africain d’Images Virtuelles Artistiques (FAIVA) depuis quelques années est en train de créer l’engouement auprès des jeunes à s’intéresser à cette forme d’expression artistique mais aussi à sortir de l’ornière les pionniers. Selon Hama Goro, Directeur du centre soleil d’Afrique et initiateur du FAIVA, à la différence des autres festivals au Mali, le Festival Africain d’images Virtuelles Artistiques offre un espace de dialogue, d’éducation et d’interaction entre les artistes et le public local. « On crée pour notre environnement, pour notre société, on distille un langage et il faut que le langage fait effet cela ne sera pas possible si le public ne comprend pas le message qu’il lui est adressé.», a indiqué le directeur du centre soleil d’Afrique.



Il a noté que cette 7eme édition du Festival Africain d’Images Virtuelles Artistiques (FAIVA) qui a pour thème : « Trajectoire » mettra l’accent sur la synergie entre les structures culturelles constituant l’écosystème du Centre Soleil d’Afrique, en offrant un espace d’expression à chacune d’elle durant du 19 au 21 janvier 2018, à faire la promotion des arts virtuelles ; à Aller vers le public et créer une interaction entre l’artiste et le public ; les sensibiliser, les éduquer sur les expressions artistiques, précise-t-il.



Hama Goro a dévoilé qu’une vingtaine de vidéos d’arts seront présentées au public lors de cette 7è édition. « Toutes les activités se dérouleront sur le terrain Chaba de Lafiabougou, des expositions, animations musicales, une causerie débat autour du thé », souligne-t-il. La représentante du ministre de la Culture Diarrah Sanogo a salué l’initiative du festival qui selon elle contribuera positivement à faire assoir une base solide et de permettre aux artistes d’émerveiller le public de par leur talent. Elle a fait savoir que l’accompagnement de son département ne fera pas défaut.



Moussa Samba Diallo