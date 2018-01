Une délégation des groupes armés aux USA : L’arbre cache-t-il la forêt ? - abamako.com

Publié le mercredi 24 janvier 2018 | Le Démocrate

Une délégation de la CMA conduite par Bilal Ag Cherif et Alghabass Ag Intalla du HCUA séjourne depuis quelques jours aux USA. Elle est censée rencontrer les membres du Conseil de sécurité de l’ONU en vue d’émettre son avis sur les obstacles du processus de paix. Déjà en 2017 Brahim Ould Sidati de la CMA a été reçu par les autorités américaines pour les mêmes motifs. Que de rencontres alors !



La CMA sollicite aujourd’hui l’opérationnalisation des camps militaires communs (MOC) de Kidal et de Tombouctou, le retour des réfugiés et le recensement des populations du Nord du Mali.







Les questions qui taraudent les esprits sont : pourquoi le Conseil de sécurité reçoit-il un groupe rebelle sans un représentant de l’Etat souverain du Mali ? Qu’en disent les autorités maliennes ?



Selon toute évidence, cette attitude a fortement surpris bon nombre de maliens lesquels commencent à comprendre que derrière cette crise se cachent des mains invisibles. Il y a visiblement anguille sous roche.



MC