Mali-PNUD : Les assurances de Mme Mbaranga Gasarabwe - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali-PNUD : Les assurances de Mme Mbaranga Gasarabwe Publié le mercredi 24 janvier 2018 | L’Essor

© aBamako.com par FS

Conférence de presse du Bureau des Affaires Humanitaires de l`ONU au Mali

La Coordonnatrice humanitaire pour le Mali (OCHA Mali), Mme Mbaranga Gasarabwe a animé une conférence de presse sur la situation humanitaire au Mali au siège du PNUD, le Vendredi 14 Octobre 2016. Tweet

Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, a reçu hier en audience, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies au Mali, Coordonnatrice humanitaire et résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Mme Mbaranga Gasarabwe.

À la fin de la rencontre, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies au Mali a indiqué qu’elle était venue présenter ses chaleureuses félicitations et ses vœux de succès au Premier ministre dans sa haute et exaltante mission de conduite de l’action gouvernementale.

Mme Mbaranga Gasarabwe a révélé avoir abordé avec le chef du gouvernement la situation sécuritaire, le processus de paix, les problèmes qui entravent le développement du pays et le domaine de l’humanitaire.

Selon elle, il est important de savoir comment créer des liens afin de mieux accompagner le Premier ministre, le peuple malien et surtout de répondre aux besoins des communautés qui sont dans de réelles difficultés.

Par ailleurs, la Coordonnatrice humanitaire et résidente du Programme des Nations unies pour le développement a expliqué que ses échanges fructueux avec Soumeylou Boubèye Maïga lui ont permis de mieux cerner sa vision et ses priorités, afin de voir comment l’organisme onusien peut l’accompagner pour relever les défis.

Enfin, Mme Mbaranga Gasarabwe a réitéré l’engagement du PNUD à accompagner notre pays dans son processus de paix et de développement.



Mamadou SY