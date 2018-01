Mali : Un sénégalais tué par balle - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali : Un sénégalais tué par balle Publié le mercredi 24 janvier 2018 | xalimasn.com

© aBamako.com par A.S

Journée de la protection civile

Bamako, le 01 mars 2016. Le ministre de la sécurité et de la protection civile, le colonel Salif Traoré a présidé la cérémonie marquant la Journée de la protection civile . Tweet

Un sénégalais a été retrouvé mort dans sa chambre ce lundi, au quartier ATT-bougou au Mali. Pape Kabirou Mbodji, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a reçu un balle de calibre 7 /75 à la tête, livre Libération.



Selon les informations du journal, à l’analyse de la chambre, la télé avait disparu et toute la chambre a été fouillée par ses bourreaux. Et à l’en croire ses voisins, la victime était seule car sa femme est en voyage depuis plus de deux semaines.



Electricien au sein d’une entreprise de fabrication, il semblerait que le climat n’était pas au beau fixe entre les travailleurs de l’entreprise et la direction générale.