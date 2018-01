Ménaka : Le couvre-feu décrété par les mouvements armés - abamako.com

Ménaka : Le couvre-feu décrété par les mouvements armés Publié le mercredi 24 janvier 2018 | Le Combat

Toute circulation est interdite à partir de 20h. Les mouvements armés de la Région de Ménaka ont décrété un couvre-feu dans le but de mieux contrôler la ville. Cette décision a été prise suite aux récents affrontements qui ont opposé la Plateforme à la CMA. Ainsi, à partir de 20h, il n’est plus permis de circuler à travers toutes les ruelles de la ville.



L’idée de ce couvre-feu vient de la Plateforme pour qui il s’agit de lutter contre l’insécurité et sécuriser les populations et leurs biens. C’est désormais des patrouilles conjointes des FAMA, Plateforme et CMA qui vont surveiller les entrées et les sorties ainsi que les alentours de la ville de Ménaka. Après 20 heures, toutes les boutiques sont fermées et il est formellement interdit aux piétons et aux engins de circuler.



Selon des Habitants joints par nos confrères de la chaine STUDIO TAMANI, le calme a été rétabli dans la ville depuis le début des patrouilles.



Par ailleurs, ils souhaiteraient que l’opération s’accroisse afin de sécuriser tous les alentours de la Région.



Cette décision est prise à un moment où dans la ville de Ménaka l’insécurité se vivait couramment. Les notabilités avaient même du mal à passer la nuit dans leurs domiciles par peur de recevoir des visites inattendues.



Adama A. Haïdara