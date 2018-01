Nord du Mali : La ville de Gao attaquée, les FAMA ripostent énergiquement - abamako.com

News Région Article Région Nord du Mali : La ville de Gao attaquée, les FAMA ripostent énergiquement Publié le mercredi 24 janvier 2018 | Le Combat

Dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 janvier 2018, vers les 3H du matin, une attaque armée a ciblé le poste de contrôle de Thy (situé à la sortie de la ville de Gao). Selon le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, les Forces Armées Maliennes (FAMA) ont fait dérouter les agresseurs tout en saisissant leur arsenal militaire.



«Ce mardi 23 janvier, vers 03H du matin, des Hommes armés à motos ont attaqué le poste de contrôle de Thy (situé à la sortie de Gao). Il y a eu une riposte énergique des éléments des FAMA au poste. Les assaillants ont décroché en abandonnant une moto et des objets », a-t-on communiqué du côté du Département de la Défense et des Anciens Combattants sur le site d’information de la Direction de l’Information des Relations Publiques des Armées. Aussi, toujours selon les informations officielles, les troupes gouvernementales n’ont enregistré aucune perte ni en vie humaine ni en dégâts matériels lors de cette attaque contre leurs soldats déployés sur place.