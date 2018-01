Santé : une délégation de la Fondation Bill & Melinda Gates reçu à la primature - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Santé : une délégation de la Fondation Bill & Melinda Gates reçu à la primature Publié le mercredi 24 janvier 2018 | L’Essor

Tweet

Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a reçu, hier, dans ses bureaux, une délégation de la Fondation Bill & Melinda Gates. Conduite par Anita K. Zaidi, directrice du Programme des maladies entériques et diarrhéiques, cette délégation est au Mali pour s’imprégner de l’état d’exécution de certains programmes financés par la Fondation.



La Fondation Bill & Melinda Gates fait œuvre utile dans notre pays, à travers plusieurs programmes consacrés notamment au secteur de la santé. Cette dynamique, dont les effets positifs sont palpables sur le terrain, sera maintenue. L’assurance en a été donnée par Anita K. Zaidi, au sortir de son bref entretien avec le chef du gouvernement.

Lors de cette visite de travail au Mali, a-t-elle expliqué à la presse, la délégation a pu s’imprégner de l’évolution de plusieurs programmes, dont celui relatif à la «recherche sur la surveillance de la mortalité infantile et de la grossesse».



Constat : «Nous nous sommes rendus compte que ce programme marche à merveille», s’est réjouie Anita K. Zaidi qui a félicité les autorités maliennes pour leur accompagnement.

Par ailleurs, la délégation a mis à profit son séjour pour rencontrer les leaders communautaires. Un honneur pour ces derniers qui ont bien apprécié la démarche.

La Fondation Bill & Melinda Gates est déterminée à poursuivre les efforts visant à sauver des vies au Mali. D’où la pertinence de cette visite qui aura également permis à la délégation de mieux cerner les causes de la mortalité infantile. Toute chose qui, à l’avenir, permettra d’améliorer les stratégies de riposte.



I. D.



Partager