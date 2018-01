Un nouvel appui de l’EUTM Mali à l’Armée Malienne : hôpital « Rôle 1 » - abamako.com

News Politique Article Politique Un nouvel appui de l’EUTM Mali à l’Armée Malienne : hôpital « Rôle 1 » Publié le mercredi 24 janvier 2018 | fama.ml

A l’occasion du 57ème anniversaire de l’armée malienne l’EUTM Mali a mis à la disposition de l’armée malienne un hôpital « Rôle 1 » avec des médicaments, de matériels médicaux ainsi que des climatiseurs. Le don a été réceptionné par le Chef d’état Major Général des Armées, le Général M’Bemba Moussa Keïta. C’était le samedi 20 janvier 2018 au ministère de la Défense et des Anciens Combattants.



L’hôpital Rôle 1 permet la médicalisation de l’avant du blessé de guerre. Sa mission est dédiée à la prise en charge paramédicale et médicale initiale du blessé sur le terrain.







Par la même occasion, le Commandant de l’EUTM, le Général Barthe Laurent a remis au CEMGA, le Général M’Bemba Moussa Keïta des manuels du Centre Interarmées de Doctrine (CID). Ces manuels sont, entre autres, 500 exemplaires du concept d’emploi, 250 exemplaires d’emploi de l’Armée de l’Air, 250 exemplaires de la doctrine d’emploi des fusiliers commandos de l’air, 300 exemplaires du manuel d’emploi et mémento de guidage aérien tactique avancé, 100 exemplaires des carnets des chefs de Section.



Le commandant de l’EUTM a souligné que ces manuels doctrinaires sont le fruit du travail continu du CDI depuis sa création en collaboration avec l’EMAT, l’EMAA et EUTM, a travers des fonds Luxembourgeois qui ont permis leur impression.



Pour le CEMGA, les manuels élaborés par les officiers maliens à travers l’expertise du Centre Interarmées de Doctrine (CID) sont d’une importance capitale pour la conduite des opérations et la planification de nos formations. Il a souligné que ces documents seront mis à la disposition des Ecoles, des centres de formation et des différents échelons de commandement de véritables repères pour la professionnalisation de nos hommes.



1ère cl Yacouba Traoré