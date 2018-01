Tombouctou : 20 janvier, l’Armée s’exprime malgré les menaces. - abamako.com

Tombouctou : 20 janvier, l'Armée s'exprime malgré les menaces. Publié le mercredi 24 janvier 2018

A Tombouctou, la population a communié avec son Armée. Aucune menace n’a entamé l’ardeur des militaires en campagne d’être à la fête.



Le Colonel Abass Dembélé avec l’appui du gouverneur a meublé la journée d’activités allant du matin au soir. Après le cérémonial militaire bien apprécié par la population, un grand complexe sportif a été inauguré pour le bien être militaires et leur mise en condition. Pour l’occasion, le gouverneur de la région, Amadou Ag Koina a offert des maillots et ballons militaires. Un match football militaires et d’autres activités ludiques ont mis fin aux festivités du 20 janvier 2018 à la cité des 333 saints.



Cal Alhassane ALDJOUMATI