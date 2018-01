Mali : 77 millions d’euros mobilisés au profit de la centrale solaire de Kita (50 MW) - abamako.com

Mali : 77 millions d'euros mobilisés au profit de la centrale solaire de Kita (50 MW) Publié le mercredi 24 janvier 2018 | Agence Ecofin

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a clôturé la mobilisation d’un financement de 77 millions d’euros (plus de 50 milliards de francs Cfa) pour la construction de la centrale photovoltaïque de Kita.



Ce financement a été co-arrangé par la BOAD, l’Emerging Africa Infrastructure Fund et la Banque nationale de développement agricole du Mali.



L’institution financière régionale a apporté sur fonds propres, 13,1 milliards de francs Cfa et lèvera bientôt une première tranche de 11 milliards de francs auprès d’autres investisseurs.



La réalisation de cette opération par la BOAD, entre dans le cadre de la stratégie Environnement-Climat 2015-2019 dont l’objectif, est de promouvoir les projets à fort bénéfices environnementaux, sociaux et climatiques.



La centrale qui aura une capacité de 50 MW, sera construite par le Français Akuo Energy dans le cadre d’un contrat de conception, de développement, d’exploitation et de transfert (BOOT).