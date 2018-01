Ouvrages politiques : Dramane Dembélé lance “Nouveau pacte social solidaire” - abamako.com

Ouvrages politiques : Dramane Dembélé lance "Nouveau pacte social solidaire" Publié le jeudi 25 janvier 2018 | La lettre du Mali

Vice-président de l’Adéma/PASJ et ancien ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Dramane Dembélé a lancé son livre intitulé “Nouveau pacte social solidaire”, le samedi 20 janvier 2018 à la Maison de la presse. Il a appelé à un changement positif de comportement du Malien tant au niveau de la société civile qu’au sommet de l’Etat.











Devant une foule nombreuse, le candidat malheureux de l’Adéma/PASJ à la présidentielle de 2013, Dramane Dembélé, a présenté ce samedi, son”Nouveau pacte social solidaire” (NPSS), un livre de 48 pages qu’il présente comme sa contribution au projet de société de son parti, mais surtout un projet ambitieux et cohérent puisqu’il se décline en vision et en programme avec des propositions adaptées au mal, à la situation et aux besoins de la société malienne dans l’urgence comme dans la perspective.



Dramane Dembélé a invité les Maliens à un changement positif de comportement. “Nous avons une politique qui ne répond plus à la valeur fondamentale de la démocratie acquise en mars 1991, il faut que le Malien s’assume”, a-t-il déclaré.



Pour lui, ce “Nouveau Pacte social est pour le nouveau malien et non pour le Mali”, un terme certainement dédié à la nouvelle construction citoyenne suggérée tout au long du livre. Dans ce document, l’auteur met en exergue six grands chantiers : l’éducation, la santé, l’emploi, la défense, la sécurité sans lesquels, note-t-il, la relève du Mali serait très difficile et la paix tant désirée un rêve.



Aussi, pour Dramane Dembélé, ce nouveau projet met l’Homme au cœur de sa vision, dans son acception individuelle et collective. Il porte et promeut des valeurs de liberté y compris dans la création de richesses, de mérite, d’excellence et résolument de partage et de solidarité dans la logique de la culture, des valeurs et des traditions fondatrices du Mali. La préservation de l’unité nationale et le raffermissement du lien national sont recommandés de long en large dans le NPSS.



Interrogé sur la candidature à la présidentielle de 2018 de son parti, Dra a répondu que “l’Adéma aura son candidat en 2018” sans toutefois préciser si oui ou non il est candidat à la présidentielle. Il faut noter qu’aucun cadre de son parti n’était présent au lancement de son Nouveau pacte social solidaire.



A.Kodio