Crise au RPM : Un nouveau cadre démissionne du parti au pouvoir Publié le jeudi 25 janvier 2018 | La lettre du Mali

A quelques mois de la présidentielle, le Rassemblement pour le Mali (RPM, parti au pouvoir) continue de perdre ses militants et sympathisants les uns après les autres. Après les vagues de démissions au sein de la majorité présidentielle à l’hémicycle, c’est au tour de certains cadres militants d’abandonner le parti du Tisserands. C’est le cas notamment du jeune Yoro Diakité, secrétaire général adjoint de la jeunesse RPM en Commune III et secrétaire général jeunesse de la sous-section RPM de Tomikorobougou. Nous l’avons interrogé juste après sa démission. Voici sa réaction.



Comment expliquez-vous votre démission à quelques mois de l’élection présidentielle ?







Après consultation au niveau de ma base avec l’ensemble des membres des quatre comités de ma sous-section et après analyse des derniers événements au niveau politique, je n’avais d’autre choix que de démissionner. Vous savez, depuis les premières heures de la gouvernance d’IBK sous les couleurs du RPM, un flou total s’est installé au niveau du parti où chacun était déjà entré dans son petit calcul personnel ne se souciant pas que ce grand parti venait de loin, que ce parti avait une base solide avec beaucoup plus d’électeur que les autres.



Dans ce parti, aujourd’hui rien ne va plus entre les membres et cadres. Les cadres du parti plus précisément les membres du BPN n’arrivent plus à nous dire réellement ce qui se passe au sommet surtout entre le parti et le président, alors chacun fait ce qu’il veut et dit ce qu’il veut alors qu’est-ce cela veut dire ? Aussi, en quatre ans de pouvoir, le RPM n’a fait que 8 mois à la Primature, sincèrement je trouve cela politiquement anormal. Qu’on le dise ou pas, qu’on le veuille ou pas, ça ne va plus entre le parti et le président. Le parti RPM est assis sur une braise, il suffit d’une toute petite étincelle pour que tout éclate. Vraiment ça ne pas au parti.



Qu’est-ce qui explique tout cela ?



Quand je dis que ça ne va plus au parti, c’est avec preuve à l’appui, moi-même, je suis témoin et à la fois victime de la mauvaise gérance du parti dans ma propre sous-section de Tomikorobougou. Le secrétaire général du parti, un certain Ibrahima Bomboté qui prend ce parti en otage depuis plusieurs années n’accorde aucune importance au cadre valable ou militant valeureux de la section 3, il ne cherche qu’à sauver son poste, il n’a aucune ambition pour faire avancer le parti.



Ce monsieur est un insouciant tout fait. Il (Ibrahima Bomboté) ment comme il respire, vous savez, il m’a même dit un jour : “Mon petit, en politique le langage de la vérité n’existe pas”. C’est pour vous dire à quel point ce monsieur est nul en politique et que son seul but est de décourager les autres ou même de radier avec de faux arguments nos cadres militants de la sous-section, par exemple Salif Sissoko dit Brillant aujourd’hui victime des mensonges de Bomboté.



De nos jours, Bomboté est prêt à travailler avec “des farfelus, des bons à rien” comme le professeur Kalilou Wattara, un homme sans vertu politique ni dignité morale voilà avec qui Bomboté veut travailler. Il n’a jamais voulu travailler avec le bureau de la jeunesse. Vraiment avec toutes ces injustices au sein du parti, il est difficile d’atteindre le résultat souhaité. Voilà pourquoi j’ai décidé de démissionner.



Que reprochez-vous aux cadres du parti et précisément au président IBK ?



En réalité, je ne reproche rien au président de la République. Le gros problème est qu’on nous (membres du parti) fait croire souvent qu’IBK dit que s’il est président aujourd’hui ce ne pas grâce au parti RPM, bon si ces propos étaient vrais pourquoi serait-il allé avec les couleurs du parti ? Il pouvait aller en indépendant. En tous cas, moi je vous assure ici que notre président a l’amour de ce pays et je suis sûr qu’il se soucie jour et nuit pour ce pays, d’ailleurs il a fait de son mieux et à mon avis, il y a des avancées sur le plan sociopolitique ou économique. Certes beaucoup de choses sont à revoir et il n’a pas la solution à tous les problèmes, mais sincèrement je crois qu’il a l’amour de ce pays.



Souhaitez-vous qu’il soit candidat à la présidentielle prochaine ?



Oui je le souhaite, mais avec l’instabilité et le KO total au sein du parti, je ne pense que ça soit une bonne idée. En tout cas moi, personnellement, je lui conseille de ne pas se représenter dans cette nuage.







Et par rapport au bureau national de la jeunesse ?



Très bonne question, avec tous ces problèmes au sein du parti tout mon espoir était basé sur le président Moussa Timbiné. Au moins lui se souciait beaucoup de sa jeunesse mais ces derniers temps on a constaté que le camarade Moussa collabore beaucoup plus avec les associations et la société civile qu’avec les jeunes donc là aussi le doute règne si toutefois il n’oublie pas cette base qu’il a lui-même consolidée. Tout cela me donne à réfléchir.



Pourrez-vous un jour revenir sur votre décision si jamais le parti insistait là-dessus ?



Dans cette situation, je ne vais jamais revenir sur ma décision, elle reste irrévocable, dans un parti où le flou total s’est installé et là je vais vous dire que j’ai montré beaucoup d’amour pour ce parti et j’ai fait tout ce que je pouvais. Les gens sont prêts à me suivre, mais à un moment il faut prendre une décision. Voilà pourquoi j’ai démissionné.



