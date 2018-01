La foire de Toubacoro, cercle de Banamba, attaquée hier - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La foire de Toubacoro, cercle de Banamba, attaquée hier Publié le jeudi 25 janvier 2018 | Le Républicain

© Autre presse par DR

Soldats du MNLA à Kidal le 4 février 2013.

Tweet

Bilan : 2 morts, un douanier et un assaillant, des blessés et un véhicule calciné

Toubacoro, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Banamba, a connu une journée mouvementée hier.



En effet, selon des sources locales, la localité qui grouillait de monde ce mercredi, à cause de la foire, a été attaquée, vers midi, par des assaillants non encore identifiés. Les assaillants, au nombre de 6, ont pris pour cible une patrouille de la douane qui a automatiquement répliquée. « Le bilan provisoire fait état d'un douanier tué et un assaillant abattu par les tirs des douaniers.



Le véhicule de la douane a été aussi brûlé par les « bandits » qui, après l’attaque, ont pris la direction de la frontière mauritanienne », précise notre source. Pour rappel, en début de mois, plus précisément le lundi 8 janvier, dans la ville de Tombouctou, Abdoul Kader Amadou Touré dit Boxeur, un douanier malien, a été abattu, vers 20 heures, pendant qu’il était assis au « grin » avec ses amis.