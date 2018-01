Crise malienne : Désignation des membres de la Commission d’enquête internationale pour le Mali - abamako.com

News Politique Article Politique Crise malienne : Désignation des membres de la Commission d’enquête internationale pour le Mali Publié le jeudi 25 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à travers la gendarmerie nationale et les services de sécurité, a initié une rencontre préparatoire de la mise en place de la police de proximité. L’annonce a été faite hier.



La cérémonie de lancement des travaux était présidée par le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Aser Kamaté, avec autour de la table les maires de six communes de Bamako. Occasion pour eux de se prononcer sur la question de la sécurité des personnes et des biens à Bamako et environs. L’objectif spécifique, selon les acteurs, est de préparer la mise en place des commissions de sécurité au niveau des communes. Il s’agit aussi de préparer la mise en place de la grande commission intercommunautaire.







Le secrétaire général du MSPC a souhaité la promptitude des commissariats de Bamako. Il a félicité les forces de sécurité et de l’ordre pour l’effort fourni dans la sécurisation des personnes et leurs biens, avant d’encourager la traque des bandits.



Selon le DG de la gendarmerie, le magistrat/colonel-major Satiqui dit Moro Sidibé, cette rencontre permettra aux forces de sécurité de renforcer leurs capacités à Bamako et ses environs. Pour la réussite de cette mission, il a invité les maires et conseillers et tous les commissariats de Bamako à s’impliquer davantage.



Adama Diabaté, Stagiaire