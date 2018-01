En un mot : Le piège des parrainages - abamako.com

En un mot : Le piège des parrainages Publié le jeudi 25 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

L’élection présidentielle mobilise et suscite un grand engouement non seulement de la part des citoyens mais également chez les candidats. Désir de changement ou simple coup de Com ?



Ce qui est visible ces derniers temps, c’est bien la floraison des candidats à l’élection présidentielle 2018. Pour ce scrutin, en plus des nombreux candidats déclarés officiellement, il est annoncé d’autres qui veulent tous occuper le fauteuil présidentiel.







C’est une bonne chose pour la démocratie malienne mais cette multitude de candidatures appelle également à des obstacles majeurs pour chaque candidat. L’obstacle en question est le parrainage qui rentre en ligne de compte dans le dépôt de candidature.



Est-ce que les candidats déclarés et ceux en phase de l’être ont pris en compte cet aspect de l’élection présidentielle ? Pour bon nombre d’observateurs, c’est un piège qui attend les candidats à cette élection, en raison de la nouvelle donne dans la Loi électorale.



En attendant, la vague des candidatures se poursuit avec son corollaire de déclarations chocs et promesses pompeuses.



DAK