Le Mali en bonne voie pour atteindre 725 000 t de coton Publié le jeudi 25 janvier 2018

Coton malien

A ce jour, le Mali a déjà récolté 721 000 tonnes (t) de coton, a souligné en fin de semaine dernière le secrétaire général de la Chambre d'Agriculture, Bréhima Cissé. Et le pays est sur la bonne voie pour atteindre le record de 725 000 t.



Pourtant, le mois dernier, les prévisions avaient été révisées à la baisse, à 706 000 t pour l'actuelle campagne 2017/18, a-t-il précisé, rapporte Reuters, car on craignait les conséquences d'une fin prématurée des pluies (lire nos informations).



La campagne dernière, le Mali, deuxième producteur de coton d'Afrique de l'Ouest derrière le Burkina Faso, avait récolté 647 000 t.



Selon les industriels, ces bons résultats cette année seraient dus aux cours internationaux élevés et à la politique de subvention des intrants.



