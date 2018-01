Après leur retour des Etats Unis : Les leaders de la CMA reçus par le patron de la MINUSMA - abamako.com

Mahamadou Djeri Maiga, vice-président du MNLA et sa délégation sont à Alger pour discuter des accords de paix, le 16 juillet 2014.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali et Chef de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif a reçu aujourd’hui, au Quartier général de la MINUSMA, une délégation de la CMA composée de Alghabas Ag Intalla, Bilal Ag Cherif et Ibrahim Ould Sidat.



La rencontre fut l’occasion de faire le point sur les principaux dossiers de l’heure relatifs à la mise en œuvre de l’Accord de paix issue du processus d’Alger. Le Représentant spécial a réitéré son plaidoyer pour d’un dialogue soutenu entre les parties signataires afin d’adresser les blocages qui ont ralenti la mise en œuvre de l’accord. Cette rencontre intervient au lendemain d’une session du Conseil de Sécurité des Nations Unies, tenue sur le Mali dans laquelle il a été déploré la lenteur de la mise en œuvre de l’accord.



Par ailleurs, cette rencontre intervient aussi au lendemain d’une visite de travail que les principaux leaders de la CMA ont effectuée aux Etats Unis à l’invitation de l’ONG Independant Diplomat. L’occasion leur a été donnée de rencontrer au cours de ce séjour, les responsables de plusieurs ONG internationales ainsi que des diplomates, des avocats et des hommes d’affaires. Officiellement, les échanges ont tourné autour du processus de paix au Mali. Toutefois, cette visite n'a pas été du goût du président de la République qui a été suivi dans sa logique par le président du CSA, le diplomate algérien Ahmed Boutache