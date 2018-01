Lutte contre la migration irrégulière : le maire délégué de Magnambougou s’engage - abamako.com

News Société Article Société Lutte contre la migration irrégulière : le maire délégué de Magnambougou s’engage Publié le jeudi 25 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Dans le cadre de la célébration de la fête de l’Armée, la mairie de Magnambougou en collaboration avec l’Association artistique et culturelle « Compagnie DUNKAN », a organisé le Vendredi 19 Janvier une nuit théâtrale sur la migration irrégulière sur le terrain de Magnambougou. A travers cette campagne de sensibilisation, les organisateurs entendent jouer leur partition dans la lutte contre la migration irrégulière.



Le Mali est un pays de vieille tradition migratoire et cela vers de multiples destinations à travers le monde entier. Depuis 2005, le pays est largement confronté aux conséquences désastreuses des migrations irrégulières. Celles-ci se traduisent par un très grand nombre de refoulés et d’expulsés, de disparitions et même de morts dans les océans ou à travers le Sahara. Le 7 janvier 2018, 48 de nos compatriotes ont péri dans la méditerranée. Face à cette situation lamentable, le maire délégué de Magnambougou, Moussa Traoré, premier responsable administratif du quartier, a pris son bâton de pèlerin pour sensibiliser sa population contre ce fléau.







« Ça me fait rappeler une fille dont j’ai célébré le mariage. Deux semaines après, à ma grande surprise, on m’a annoncé qu’elle est partie à la migration et qu’elle a disparu. Cela m’a trop affecté. Les conséquences de la migration irrégulière sont nombreuses. Il y a beaucoup de bras valides qui sont en train de disparaitre comme ça, surtout la jeunesse. Je lance un appel pour leur dire qu’on peut réussir ici si on s’y met. Nous, nous sommes des exemples. Nous sommes des jeunes, et aujourd’hui on est maire. On a été maire comme ça, on s’est battu. Si on était parti, on n’allait pas être maire aujourd’hui ».



La pièce qui retrace l’histoire de deux jeunes qui ont pris le chemin de la migration clandestine et qui ont vécu toutes sortes de brimades sur la route, coutant même la vie à l’un d’entre eux, a été suivie avec grand intérêt par les habitants.



Outre la population du quartier massivement sortie pour la circonstance, la soirée a enregistré la présence du maire de la Commune VI Alou Coulibaly.



Ousmane B. Sagara