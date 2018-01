Coopération sanitaire sino-malienne : Les acquis de 50 ans de coopération - abamako.com

Coopération sanitaire sino-malienne : Les acquis de 50 ans de coopération Publié le jeudi 25 janvier 2018

Le Mali et la Chine entretiennent depuis 1968 une excellente coopération sanitaire avec à la clé plusieurs réalisations dont l’Hôpital du Mali.



La Coopération Sino-malienne a, depuis son amorce en 1968, comporté un important volet dans le secteur de la santé qui se traduit par un appui en produits pharmaceutiques, en équipements médicaux et chirurgicaux et ophtalmologiques et surtout par l’envoi d’équipes médicaux composées de spécialistes dans différents domaines de la santé. De cette année à la date d’aujourd’hui, les activités menées dans le cadre de la coopération sanitaire ont d’abord commencé au centre de santé de Macina. Elles se sont ensuite poursuivies progressivement au niveau des hôpitaux de Sikasso, Markala et Kati avec à la clé 25 missions médicales composées des médecins spécialistes.







Il faut compter également la réalisation de l’Hôpital du Mali dont l’inauguration est intervenue en 2010 et qui a coïncidé au cinquantième anniversaire de notre indépendance. Après la construction de cette structure qui fait la fierté de tout Bamako, le gouvernement chinois a demandé et obtenu le regroupement de la mission médicale chinoise au sein de l’Hôpital du Mali. C’est ainsi qu’en 2011 cet hôpital construit par la Chine a accueilli sa première mission, la deuxième en 2013 et la troisième en 2017 qui est la 25 è mission médicale. Hormis la présente, chacune de ses missions était forte de plus d’une trentaine de personnes, composées des spécialistes de haut niveau, tous originaires de la province de Zhejiang. Ce regroupement était essentiellement guidé par un souci d’efficacité dans le travail et une exigence de sécurité pour les membres de la mission médicale. Aussi, le regroupement a eu comme avantages : l’intégration des spécialistes chinois et maliens, la construction d’équipes fonctionnelles, le partage et le transfert réciproque des connaissances et des expertises, la formation continue, etc.



Place prépondérante des spécialistes chinois



Les spécialistes chinois mènent des activités de consultation dans tous les services de l’hôpital du Mali (Médecine, Pédiatrie, Gynécologie, Chirurgie générale, thoracique, Neurochirurgie, ORL, Acupuncture, Anesthésie, Traumatologie, etc).



Au delà de l’hôpital du Mali, la mission médicale a effectué des missions de consultations gratuites à Sikasso en 2015 et l’Hôpital de Kati en 2016, où des milliers de personnes ont bénéficié gratuitement les consultations. Ces efforts de la mission médicale sont salués par le gouvernement et les populations bénéficiaires des soins prodigués par les médecins chinois en tandem avec leurs collègues maliens. La qualité des prestations des médecins chinois fait aujourd’hui de l’Hôpital du Mali, une référence en matière de prise en charge.



Ousmane Daou