Coopération médicale : La Chine offre au Mali 215 millions de F CFA de médicaments et d’équipements médicaux - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Coopération médicale : La Chine offre au Mali 215 millions de F CFA de médicaments et d’équipements médicaux Publié le jeudi 25 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par A S

Remise d`une quantité important de riz au Mali

Bamako, le 15 décembre 2017 La chine offre une quantité important de riz au Mali Tweet

La Chine vient d’offrir un lot de médicaments et d’équipements médicaux à l’Hôpital du Mali d’une valeur d’environ 215 millions de F CFA. La remise officielle s’est déroulée hier mercredi 24 janvier 2018 à l’Hôpital du Mali.



Cette cérémonie de remise de médicaments et d’équipements médicaux a réuni le secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Salif Samaké et l’ambassadrice de la Chine au Mali, Mme LU Huiying. Cela fait la nième fois que la Chine offre à notre pays des dons de médicaments et d’équipements. La présente donation composée des équipements médicaux permettra de renforcer l’unité ophtalmologique qui a vu le jour l’année dernière sous la conduite de la 25 è mission médicale Chinoise et les médicaments seront offerts gratuitement aux populations maliennes. Le coût total de cette donation s’élève à environ 215 millions de F CFA.







Pour l’ambassadrice, Mme LU Huiying, ces équipements vont sans nul doute rehausser le plateau technique ainsi que le niveau des opérations au sein de cette nouvelle unité ophtalmologique au sein de l’Hôpital du Mali. Elle a rappelé la bonne coopération médicale entre nos deux pays qui date de 1968 soit environ 50 ans de relation bilatérale.



Pour le secrétaire général du MSHP, Dr Salif Samaké, « le geste qu’accompli la République populaire de Chine, à travers le présent don, est la preuve d’une amitié sincère envers le Mali. Elle est aussi la preuve d’un engagement et d’une collaboration sans failles entre les professionnels chinois et leurs collègues maliens pour l’amélioration de la santé des populations ». Il a chargé l’ambassadeur de transmettre toute la gratitude et la profonde reconnaissance du Mali au peuple chinois et à son gouvernement. Selon lui, cette donation est d’une importance capitale pour l’Hôpital du Mali, seule structure du genre sur la rive droite qui sert à la fois d’hôpital d’urgence et d’hôpital général pour les populations de cette rive. Concernant la coopération médicale matérialisée par la présence des médecins chinois à l’Hôpital du Mali, le secrétaire général a salué cette collaboration entre médecins chinois et maliens. « Il ne fait nul doute que la présence et la parfaite collaboration entre professionnels chinois et maliens au sein de l’hôpital du Mali est un gage de succès et de la qualité de la prise en charge des patients », affirme-t-il. Et d’exhorter les praticiens chinois et maliens à œuvrer quotidiennement au renforcement de cet esprit de travail en équipe pour la poursuite des succès qu’engrange chaque jour l’hôpital du Mali. Pour Dr Samaké, ce don vient à point nommé, puisqu’il s’inscrit en droite ligne des reformes engagées par le département de la santé qui vise à améliorer le plateau technique et la qualité des soins dans notre pays.



Il a donné l’assurance à Mme l’ambassadrice de la Chine que la présente donation sera utilisée au bénéfice exclusif des patients et instruit la direction de l’hôpital de veiller à la gestion de ce lot de médicament et des équipements fournis.



Ousmane Daou