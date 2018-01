Tessalit : Le sport pour promouvoir l’éducation et la cohésion sociale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Tessalit : Le sport pour promouvoir l’éducation et la cohésion sociale Publié le jeudi 25 janvier 2018 | L’Essor

Tweet

L’Ecole d’Amachache est sortie vainqueur du tournoi de football organisé par la MINUSMA à Tessalit. C’était le 20 janvier dernier, sur le principal terrain de sport de la ville, face à un public, sorti en nombre pour encourager les jeunes de la région. Initié par la division des Affaires civiles de la MINUSMA, avec le soutien du contingent tchadien, ce tournoi a regroupé quatre équipes des écoles de la zone (dont deux de Tessalit). Du 17 au 20 Janvier 2018, cette compétition sportive, parrainée par l’honorable, Mme Aicha Belco Maïga, députée à l’Assemblée nationale, avait pour principal objectif de promouvoir l’éducation des jeunes, à travers un loisir sain qui est le football. Pour permettre la tenue de ce tournoi dans de bonnes conditions, la Mission des Nations unies au Mali a équipé les joueurs avec des maillots, des médailles ou encore des trophées. Le plus grand d’entre eux a d’ailleurs été remporté par l’équipe de l’Ecole d’Amachache, qui en finale, a battu l’Ecole d’Ahmed Ag Assalat, sur le score d’un but à zéro. Durant ces cinq jours de rencontres, plusieurs autorités locales dont ceux des villages d’Ahamboubare (4 km de Tessalit) et Amachach (7 km de Tessalit) ont, tour à tour adressé des messages de paix, de cohésion sociale et de sensibilisation aux parents d’élèves, notamment aux mères afin qu’elles scolarisent à nouveau leurs enfants.



Au terme de la compétition, Bakrane Ag Sidi Mohamed, de la section des Affaires Civiles de la MINUSMA, s’est dit très satisfait de son bon déroulement et de l’engouement du public. « Les objectifs de ce tournoi ont été atteints, » a-t-il conclu. L’Honorable Mme Aicha Belco Maiga, à elle aussi invité les parents à inscrire leurs enfants à l’école : « L’avenir d’un enfant est à l’école. Le manque de ressources humaines que la région connait est dû à la déperdition. Saisissez l’opportunité qui vous est offerte», a-t-elle martelé.

« L’importance de l’école n’est plus à démontrer, » a renchéri le Commandant du contingent tchadien de Tessalit, le Colonel Mahamat Tom, représentant la MINUSMA.

Ce tournoi, qui est le premier depuis 2012, a permis de regrouper des jeunes de tous les horizons autour du sport pour les inciter à retourner à l’école. La condition sine qua non pour participer à ce tournoi étant d’être scolarisé. La MINUSMA envisage de poursuivre ce genre d’activités, pour assurer le fonctionnement effectif des services de l’éducation qui, avec la santé, restent les deux secteurs fonctionnels à Tessalit, afin de favoriser la cohésion sociale dans le cercle.

(Source : MINUSMA)