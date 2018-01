Sport : le ministre Sidibé visite les infrastructures sportives de koulikoro - abamako.com

Publié le jeudi 25 janvier 2018

© aBamako.com par FS

Visite du Ministre des sports aux centres Ousmane Traoré et Ben Oumar Sy de Kabala

Le Ministre des sports Jean Claude SIDIBE a visité, le vendredi 12 Janvier 2018 les centres Ousmane Traoré et Ben Oumar Sy de Kabala

Le ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé, après les infrastructures sportives appartenant à l’Etat, les terrains d’entraînement du Djoliba, du Stade malien, du Réal,et Kati, , à la tête d’une forte délégation, s’est rendu à Koulikoro, la 2è région régionale administrative du Mali.

A son arrivée au stade municipal Mamadou Diarra H, la délégation ministérielle a été accueillie par les autorités administratives, politiques et les responsables sportifs de la capitale du Méguetan. On peut citer notamment, le gouverneur de la Région, El Hadji Sékou Coulibaly, le maire, Ely Diarra, le président de la Ligue de football de Koulikoro, Banou Makadji, et du président du Centre sportif Duguwolofila (CSD), M’Pa Sylla.

« Quand j’étais à Sotuba, le terrain d’entraînement du Stade malien, les supporters m’ont remis une canne pour me dire d’avoir trois pieds pour faire tout le Mali. Donc, je suis venu avec la canne ici à Koulikoro, chercher des voix pour qu’on puisse porter haut le flambeau du football de notre pays », a déclaré, d’entrée de jeu, Me Jean Claude Sidibé. « Tout le monde sait, a poursuivi le ministre Sidibé, que nous sommes en crise. Il faut que cette crise prenne fin avec la mise en place du Comité de normalisation qui, dans trois ou quatre mois, va nous donner des résultats pour qu’on puisse avoir un collège électoral et tenir les élections »,. Et d’ajouter : « Pour cela, j’ai besoin de l’adhésion de Koulikoro tout entier ». Le gouverneur de la Région, El Hadji Sékou Coulibaly, le président de la ligue de Koulikoro, Banou Makadji, et le président du CSD (club de première Division), M’Pa Sylla, ont, tour à tour, assuré le ministre des Sports de leur soutien et accompagnement dans la recherche de solution à la crise du football malien.

Après les différentes allocutions, place fut faite à la visite du terrain, c’est-à-dire, le stade Mamadou Diarra H. Le stade est composé d’un terrain de football, deux vestiaires, des toilettes, du siège de la Ligue régionale de football. « Je pense que Koulikoro dispose du plus beau terrain du Mali », a affirmé le ministre des Sports. Le stade de Koulikoro appartient à la collectivité et Me Jean Claude Sidibé a conseillé aux responsables de faire une demande au ministère. « Je prends l’engagement que nous allons apporter notre soutien », a dit le ministre des Sports après avoir visité le terrain. « Dès mon retour à Bamako, je contacterai mon collègue de l’Energie et de l’Eau pour que l’électrification du stade puisse être mise sur l’éclairage public », a promis Me Jean Claude Sidibé.

Envoyés spéciaux

Boubacar THIERO

Morimakan

COULIBALY