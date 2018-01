Mopti : Un seul survivant lors du passage d’un véhicule sur un engin explosif - abamako.com

Mopti : Un seul survivant lors du passage d'un véhicule sur un engin explosif Publié le jeudi 25 janvier 2018

Cela s’est produit, ce matin aux environs de 10h50, à quelques kilomètres au Sud-Est de Boni, localité située dans le cercle de Douentza, région de Mopti. Un véhicule de forains en provenance du Burkina Faso a sauté sur un engin explosif. A bord du véhicule se trouvaient notamment des femmes et des enfants. De sources locales, il n’y aurait qu’un seul survivant.



Ce genre de drames surviennent très souvent mais visent notamment les éléments des forces armées et des casques bleus. La plupart du temps, ces engins explosifs sont posés par des éléments proches d’Amadou Koufa, leader de la Katiba d’Ançar Dine du Macina, membre du Groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans dirigé par Iyad Ag Ghali.