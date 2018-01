Daha Keita, réagit aux propos virulents contre IBK: « il ne faut pas que la liberté d’expression soit liberticide » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Daha Keita, réagit aux propos virulents contre IBK: « il ne faut pas que la liberté d’expression soit liberticide » Publié le jeudi 25 janvier 2018 | mali24.info

Tweet

« Le Président de la République est vilipendé, insulté et caricaturé sur les réseaux sociaux par certains internautes. Par ces faits, ces gens contribuent à donner la mauvaise image du Mali à l’extérieur sans se rendre compte. Ces comportements sont inacceptables dans un pays épris des valeurs morales, traditionnelles et culturelles. IBK est le symbole du Mali en insultant IBK tu te fais terni l’image du mali sans se rendre compte ».







Voilà en substance la réaction de Daha Keita, secrétaire général jeunesse du rassemblement pour le Mali (RPM) en commune III du district de Bamako. Il était accompagné de Samba Bathily, président de la commission contrôle et conciliation de la commune III, tous deux membres du bureau exécutif national du Mali. C’était lors d’un entretien avec les journalistes le mardi dernier.







Trop c’est trop, c’est le sentiment qui a amené ces jeunes du parti au pouvoir à sortir du silence et lancer un cri de cœur à l’ensemble de la jeunesse malienne afin de sauver l’essentiel qu’est le Mali. Pour ce jeune cadre du Rpm, la récréation est terminée. « Le pays va mal à cause de l'opposition et la majorité silencieuse. Il faut un changement de mentalité. Critiquer oui mais positivement. Que le régime soit bien ou pas les Maliens doivent comprendre et avoir un comportement positif. On peut critiquer le Président de la République sans tenir des propos virulents. S’en prendre à IBK, c’est attaquer la première institution du pays. Nous sommes un pays de grande tradition, quel qu’en soit le bord politique, on doit pouvoir se parler. Il faut faire attention car, le pays traverse la crise la plus profonde de son histoire. Le gouvernement doit sortir de son silence, l'Etat doit agir même si c'est dans le camp du Rpm », a déclaré, M. Kéïta.







Cette sortie énergique de cet administrateur civil, fait suite aux récurrents critiques et dénigrements qu’il juge infondés et attentatoires, distillés sur les réseaux sociaux.







Pour lui, ces personnes malintentionnées, très actifs sur les réseaux sociaux doivent faire preuve de retenue pour sauver le Mali dans sa traversée du désert. « Je pense qu’on doit arrêter ces comportements qui n’honorent pas les Maliens jadis des hommes tolérants, respectueux et attachés à des valeurs traditionnelles et culturelles.« il ne faut pas que la liberté d’expression soit liberticide ».







Certes, poursuit-il, la démocratie rime avec la critique, mais ces critiques doivent être faites dans les règles de l’art. « Je m’adresse aux jeunes de ne pas se laisser embobiner par une opposition qui veut servir d’eux».







Pour son collègue Samba Bathily, président de la commission contrôle et conciliation de la jeunesse du RPM en commune III du district de Bamako, c’est une mise en garde et un appel à l’unisson. « Nous n’allons plus permettre à des individus malintentionnés, d’insulter le Président de la République, les ministres, les députés etc. et d’inciter les jeunes à la violence. Personne n’a le monopole de la violence au Mali et j’appelle mes camarades jeunes à arrêter d’insulter nos responsables et à s’unir pour construire le Mali », a-t-il conclu.







Modibo L Fofana