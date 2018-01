Compte rendu de la rencontre entre Mme l’ambassadrice Haley et le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Tieman Hubert Coulibaly - abamako.com

Compte rendu de la rencontre entre Mme l'ambassadrice Haley et le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Tieman Hubert Coulibaly Publié le jeudi 25 janvier 2018

Le 24 janvier 2018







Mme l’ambassadrice Nikki Haley a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Tieman Hubert Coulibaly. Ils ont convenu du fait que le Mali se trouvait à un moment charnière et que la mise en œuvre de l’accord de paix de 2015, combinée à la tenue d’élections réussies en 2018, était essentielle à la transition politique du Mali. L’ambassadrice Haley a fait remarquer que le calendrier de mise en œuvre de l’accord de paix dont ont convenu ses signataires le 16 janvier représentait une évolution positive et a appelé toutes les parties à s’acquitter de leurs engagements. Elle a déclaré que les États-Unis soutiendraient les élections au Mali et encourageraient la communauté internationale à en faire de même. Enfin, l’ambassadrice Haley a remercié le ministre des Affaires étrangères Coulibaly du solide partenariat continu avec le Mali dans la lutte contre le terrorisme.



« Nous encourageons vivement toutes les parties à respecter leurs engagements et à mettre en œuvre l’accord de paix de 2015. La communauté internationale doit pouvoir avoir confiance dans le fait que les élections de cette année soient conformes à la constitution du Mali, sans interruption ni retard. Le Mali est un partenaire fort des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et nous allons soutenir les Maliens dans leur construction d’un avenir meilleur pour leur pays et leur famille », a déclaré l’ambassadrice Haley.