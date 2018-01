Le Ministre des Droits de l’Homme rencontre les organisations de Défense des Droits de l’Homme au Mali - abamako.com

Le Ministre des Droits de l’Homme, Me Kadidia SANGARE COULIBALY a rencontré l’ensemble des Organisations et associations oeuvrant dans le domaine de la protection et promotion des Droits de l’Homme au Mali, le Jeudi 25 Janvier 2018 dans la salle de conférence de son département.



Au cours de cette rencontre, les Organisations ont félicité le ministre pour sa nomination et elles ont unanimement reconnu tout ce que la Militante des Droits de l’Homme qui est Me Kadidia a fait pour la protection et la promotion des Droits de l’Homme au Mali.



Madame le Ministre, très émue a remercié toutes ces organisations sans lesquelles elle ne serait pas ministre aujourd’hui. Elle a rassuré ses anciens compagnons de lutte qui sont ces organisations de défenseurs des Droits de l’Homme qu’elle sera toujours auprès d’elles pour que la défense et la protection des droits de l’homme puissent être une réalité au Mali.



Quelles informations sur les avancées des droits de l’homme ont été données aux participants telles que l’adoption et la promulgation de la loi relative aux défenseurs des Droits de l’Homme, la nomination d’une commission d’enquête internationale sur les crimes commis au Mali pendant la période de crise.



Quelques inquiétudes ont été aussi signalées telles que la déclaration du président de la république d’une éventuelle adoption d’une loi d’entente nationale qui pourrait permettre à certaines personnes dont les mains sont tachées de sang de victimes d’échapper à la justice.



Le ministre des droits de l’homme Me Kadidia Sangaré Coulibaly s’est dite très satisfaite de cette rencontre, elle a même proposé aux organisations et associations des droits de l’homme l’instauration d’un cadre de dialogue et de partenariat afin de discuter des problèmes des Droits de l’Homme au Mali.



Afin de la rencontre, le ministre a demandé aux organisations et associations de défense des droits de l’homme de la soutenir car elle compte beaucoup sur elles pour relever le défi de l’effectivité des droits de l’homme au Mali.



Fsanogo/aBamako