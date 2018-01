Mali: 24 civils maliens et burkinabè tués dans l’explosion d’une mine (nouveau bilan d’habitants) - abamako.com

News Région Article Région Mali: 24 civils maliens et burkinabè tués dans l’explosion d’une mine (nouveau bilan d’habitants) Publié le jeudi 25 janvier 2018 | AFP

Bamako, - Vingt-quatre civils maliens et burkinabè, dont des femmes et des enfants, ont péri jeudi dans l’explosion d’une mine au passage de leur véhicule dans le centre du Mali, selon un nouveau bilan communiqué par un habitant et proche des victimes.



Un précédent bilan provisoire fourni par des élus locaux et une source de sécurité faisait état d’au moins 13 morts parmi les passagers du véhicule, en route pour la foire hebdomadaire de Boni. "Ils sont finalement 24, dont quatre bébés avec leurs mères", a déclaré à l’AFP Abdoulaye Cheick, habitant de Boni et parent d’un des tués. "Il n’y a pas de survivant", a-t-il dit.

