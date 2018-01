Parti CDS Mogotiguiya: Un Orphelin à Sangarébougou - abamako.com

Parti CDS Mogotiguiya: Un Orphelin à Sangarébougou Publié le jeudi 25 janvier 2018 | Le credo

Mamadou Blaise Sangaré président du CDS Mogotiguiya a baissé son code électoral à sangarebougou, suite à ce déphasage entre les membres de parti politique élu et le bureau national. Moussa Coulibaly et ses acolytes sont dans la ligne droite d’un retrait au CDS.











A l’instar de la célébration du 57ème anniversaire des forces armées maliennes, les Maires conseillers du parti CDS Mogotiguiya ont initié une rencontre de reconnaissance , le vendredi 19 janvier 2018,avec la base des militants du parti dans le domicile du Maire Moussa Coulibaly 2ème conseiller domaniale à Sangarébougou, accompagné de ses trois maires délégués Abdoulaye fotiguiBerthé, SoumailaCoulibaly,KadiatouNiambélé,età coté Mme karambé Fatoumata kassogué, la Présidente des femmes de Badianbougou.



Devant une foule, composée des chefs de villages, l’imam, les femmes des sections ainsi que le regroupement des sections des jeunes, que le Maire Moussa Coulibaly a partagé sa reconnaissance envers ses admirateurs qui l’ont soutenu jusqu’a nos jours.



Sangarébougouest une commune du Mali, dans le Cercle de Kati et la Région de Koulikoro, avec une population de45 518 habitants en (2009). Depuis l’élection communale du 20 novembre 2016, le parti CDS Mogotiguiya est représenté à la maire de sangarébougou par quatre délégués.



Abdoulaye fotiguiBerthé Maire délégué, en croire à ses militant que depuis leur accession à la mairie, aucun membre du bureau national du parti CDS n’a foulé le sol de sangarébougou à fortiori d’envoyer une simple lettre de remerciement. Il dira aussi que nous sommes en déphasage avec le bureau national, puis que le parti n’a fait aucun geste de reconnaissance à l’endroit de ses membres représentant. On s’est dit abandonner et mal à laisse de savoir que ce parti ne pense pas à sa base, déçu à qui on pensait avoir des avenirs politiques.



Il a ajouté, qu’on est en droit de prendre notre Independence vis a vis de se parti qui ne pense pas à sa base qui est composée de ses militants les plus valeureux .l’objectif de tout parti politique, c’est la conquête du pouvoir.si aujourd’hui ce parti ne peut pas conquérir, nous qui sont les jeunes à la base nous pensons qu’on ne mérite pas un parti qui ne veut pas se battre pour le présidentielle. A la date aujourd’hui la CDS est considérée comme un passé dans l’histoire politique à sangarébougou.



Dans la même mouvance les membres sympathisants du parti réclament un retrait pur et simple au parti CDS, pour cause le bureau national du parti a failli sa mission politique. Dans la loge des femmes du cds, Mme karambé Fatoumata kassongué, la Présidente des femmes de Badianbougou n’en dira pas le contraire, elle s’affiche à soutenir Moussa Coulibaly pour les élections législative et le présidentielle à venir, puisque, selon elles il a toujours répondu à leur appel pour l’avenir de la commune.



Moussa Coulibaly 2ème conseiller domaniale à Sangarebougou, pour sa part a salué et remercier ses membres qui l’ont soutenu pendant les élections communales. Pour lui son but recherché dans l’arène politique n’est pas celle dont le parti CDS porte à son sain.il a aussi soutenu qu’ils ont fait la campagne communale sans le moindre soutien du bureau national du CDS.il a demandé à ses militants de rester engager pour lutter ensemble car l’alerte a été lancé pour quitter définitivement le parti du Cheval blanc et prendre à bras le Corps notre destin a fin de vaincre pour les autres élections à venir.



Par ailleurs La convention sociale-démocrate (CDS-Mogotiguiya) est un parti politique malien créé le 7 février 1996. Il est essentiellement implanté dans le Cercle de Bougouni. Son emblème est un cheval blanc sellé qui entame son galop sur un fond blanc et bleu clair.



Dramane Konta