Le Premier Soumeylou Boubèye Maïga a reçu, ce jeudi 25 janvier 2018, monsieur Thomas Silberhorn, Secrétaire d’Etat Parlementaire Allemand au Ministère fédéral de la Coopération Économique et du Développement. Il était accompagné par monsieur Tiénan Coulibaly, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants assurant l’intérim du ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale et l’Ambassadeur de l’Allemagne fédérale au Mali, Son Excellence monsieur Dietricch Becker.



Avec l’hôte Allemand, il a été question de la coopération économique et financière entre nos deux pays, et aussi d’autres questions d’intérêt commun.