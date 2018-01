Compétitions africaines de football: IBK offre 100 millions FCFA représentants maliens - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Compétitions africaines de football: IBK offre 100 millions FCFA représentants maliens Publié le jeudi 25 janvier 2018 | Info Matin

© aBamako.com par FS

Finale de la 55è édition de la coupe du Mali de Football: Stade malien 2-1 Onze Créateurs

Finale de la 55è édition de la coupe du Mali de Football le 29 Août 2015 au Stade Modibo Keita: Stade malien 2-1 Onze Créateurs Tweet

Quatre clubs maliens participeront aux compétitions africaines de football. Pour soutenir leur préparatif, le président IBK leur a promis 100 millions de FCFA. Le ministre Jean Claude SIDIBE a donnée l’information, le mardi dernier, à Koulikoro où il rencontrait les responsables de la ligue de football de la région sur la crise du ballon rond.



La rencontre s’est tenue au stade Mamadou DIARRA H de la région de Koulikoro en présence des autorités politiques, administratives, les notabilités ainsi que des supporteurs de football. Elle s’inscrit dans le cadre de la démarche du ministre d’apaiser la situation de crise du football.

« Je viens solliciter votre soutien, votre accompagnement et vos voix pour la résolution de la crise que connaît notre football. Quatre ans, notre football est plongé dans une crise. Quatre nos enfants sont à la maison, ils n’arrivent plus à s’entrainer, à jouer au ballon. Je pense que quatre ans, on doit songer à l’avenir de nos enfants pour aller à la paix », a plaidé le ministre SIDIBE.

Il a informé ses interlocuteurs de la mise en place d’un Comité de normalisation à la fédération malienne de football comme recommandé par la FIFA. Il a expliqué qu’en toute indépendance, ils ont désigné cinq personnes pour diriger ce comité avec comme mission d’organiser l’Assemblée générale élective de la FEMAFOOT avant 30 avril prochain.

« Ce comité a besoin de l’appui et du soutien de tous les acteurs. Nous devons tous faire en sorte que ce comité réussisse sa mission dans le délai indiqué. Tout l’honneur du Mali est de faire en sorte que cette équipe puisse atteindre ses objectifs », a sollicité le ministre des Sports, persuadant toutefois qu’il n’y a pas de développement possible d’une discipline sportive dans la division et dans la méfiance.

Selon lui, si les acteurs se donnent la main et acceptent de travailler ensemble, c’est un bon début pour la réussite de la mission du comité de normalisation. Et, a-t-il ajouté pour le développement du football les responsables n’ont pas d’autre choix que d’aller ensemble.

« La mission du Conor sera sanctionnée par la mise en place d’un nouveau bureau. J’appelle les uns et les autres à accepter la décision de ce comité », a imploré le ministre Jean Claude SIDIBE.

De toutes les façons, a-t-il déclaré, aucune des parties seules ne peut jouer pour développer le football malien.

Les responsables sportifs de la région de Koulikoro, à l’instar de Banou MAGADJI, ont salué la démarche du ministre des Sports pour l’accalmie dans le milieu sportif. Ils ont également promis d’inscrire leurs actions dans la paix en vue d’apaiser la situation.



En marge de la rencontre, le ministre des Sports a indiqué que le président de la république Ibrahim Boubacar KEITA a décidé d’offrir 100 millions de FCFA aux clubs maliens qui participeront aux compétitions africaines des clubs de football. Pour cette édition, le Stade malien et le Réal sont en Ligue des champions. Les Onze Créateurs et le Djoliba, quant à eux, évolueront en coupe de la confédération.

« Il est prévu de donner 15 millions de FCFA chacun des clubs. Le reste de l’argent sera utilisé pour les autres frais de déplacements des équipes », a expliqué le ministre des Sports. Ensuite, a-t-il témoigné, ce geste exprime l’intérêt que le président IBK accorde au développement du Sports dans le pays.



Par Sikou BAH