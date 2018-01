Près de 40 tués en 24 heures dans des attaques au Mali - abamako.com

Près de 40 tués en 24 heures dans des attaques au Mali Publié le jeudi 25 janvier 2018 | AFP

Bamako, 25 jan 2018 (AFP) - Près de 40 personnes, dont plus de la moitié de

civils, ont péri dans des attaques au Mali en l'espace de 24 heures, au moment

où l'ONU donnait aux signataires de l'accord de paix de 2015 deux mois pour

prouver leur bonne volonté.

La situation semble particulièrement se détériorer dans le centre du Mali,

aux confins du Burkina Faso et du Niger, zone dans laquelle se concentrent les

premières opérations de la force conjointe antijihadiste du G5 Sahel,

organisation régionale regroupant ces trois pays, la Mauritanie et le Tchad.

Vingt-six civils, dont six femmes et quatre enfants, ont péri jeudi dans

l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule, parti de Djibo, au Burkina

Faso à destination de la foire hebdomadaire de Boni, dans le centre du Mali,

selon un dernier bilan de la gendarmerie de Boni consulté par l'AFP.

Un précédent bilan fourni par un habitant et proche des victimes s'élevait

à 23 morts, mais le comptage et l'identification pour déterminer les

nationalités se sont avérés difficiles, les victimes étant calcinées.

"C'est un carnage. Il n'y a pas de survivant", a déclaré à l'AFP Abdoulaye

Cheick, habitant de Boni et parent d'un des tués, parmi lesquels figurent

"sept personnes d'une même famille".

Une source de sécurité malienne a incriminé "les terroristes qui utilisent

ces mines pour semer la terreur".

Le 6 novembre, cinq civils, dont une adolescente, avaient été tués lorsque

l'autocar qui les amenait vers une foire hebdomadaire avait roulé sur une mine

près d'Ansongo (nord-est). Cette attaque n'avait pas été revendiquée.

Par ailleurs, également dans le centre du pays, l'armée malienne a annoncé

avoir tué sept assaillants et perdu deux militaires en repoussant deux

attaques jihadistes présumées aux premières heures jeudi.

Les militaires maliens, qui ont eu deux tués dans l'attaque d'un poste de

sécurité à Youwarou, tuant cinq assaillants, ont ensuite "découvert deux

autres corps sans vie de terroristes", portant le bilan à sept morts parmi les

auteurs de l'attaque, selon un communiqué de l'armée.



- Désertions et grogne dans l'armée -