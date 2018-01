IBK présente les condoléances au Cherif de Nioro à Nioro. - abamako.com

IBK présente les condoléances au Cherif de Nioro à Nioro. Publié le jeudi 25 janvier 2018

IBK

Le Président de la république, Chef de l’Etat , SEM IBK à la tête d’une forte délégation (Pdts Institutions, Chefs religieux, notabilités ...) a regagné Bamako à l’instant en provenance de Nioro du Sahel où il a présenté ses condoléances et celles du peuple malien à la famille du Chérif de Nioro suite au décès d’une de ses épouses dans la nuit du dimanche au lundi dernier. Le déplacement présidentiel s’est effectué à bord du CASA des FAMAS, un premier du genre dans un cercle au Mali. IBK avait déjà effectué deux de ses déplacements à l’intérieur du pays à bord du même appareil sur Gao et Sikasso.



Paix et repos éternel à l’âme de notre défunte Maman. Yaarabi