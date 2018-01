Signature de l’arrangement de Coopération financière entre les Gouvernements de la République du Mali et de la République Fédérale d’Allemagne - abamako.com

Signature de l'arrangement de Coopération financière entre les Gouvernements de la République du Mali et de la République Fédérale d'Allemagne Publié le jeudi 25 janvier 2018 | Primature

A la suite de l’audience, il a été procédé, à la Primature, entre l’Ambassadeur d’Allemagne au Mali Dietricch Becker et le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Tiénan Coulibaly, à la signature de l’arrangement de Coopération financière entre les Gouvernements de la République du Mali et de la République Fédérale d’Allemagne pour un montant de 53 millions d’Euros (soit 34 765 721 000 FCFA) pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation dans les régions de Tombouctou, Mopti, Gao, Koulikoro et Kayes.



Ce montant est destiné au financement de quatre projets qui sont les suivants :

- « Renforcement du système d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la ville de Tombouctou, phase III » pour un montant de 8 millions d’euros ;

- « Programme d’alimentation en eau potable et mesures d’assainissement dans les centres semi-urbains et ruraux de Mopti, Koulikoro et Kayes (PAEPMA), phase IV » d’un montant de 12 millions d’euros ;

- « Appui au programme national d’irrigation de proximité dans la région de Gao, phase II (IPRO-Gao) » d’un montant de 8 500 000 euros ;

- « Appui au programme national d’irrigation de proximité dans les régions de Tombouctou et de Mopti » pour un montant de 24 500 000 euros.



Au total, plus de 100 projets et initiatives Allemands sont mis en œuvre dans notre pays pour un montant de 430 millions d’euros, soit près de 300 milliards de francs CFA. C’est dire donc que la coopération entre le Mali et l’Allemagne est au beau fixe dans trois domaines clés comme la Diplomatie, le Développement et la Défense.



Bamako, le 25 janvier 2018