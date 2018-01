"100 personnalités qui transforment l’Afrique" Du Magazine financial Afrik: Cinq Maliens dont une femme figurent sur la liste de l’édition 2017 - abamako.com

Économie "100 personnalités qui transforment l'Afrique" Du Magazine financial Afrik: Cinq Maliens dont une femme figurent sur la liste de l'édition 2017 Publié le vendredi 26 janvier 2018

L’édition 2017 de la liste des «100 personnalités qui transforment l’Afrique» ne déroge pas à la règle. Elle met l’accent sur les idées et les actions transformatrices de la société. La grande nouveauté reste la désignation du «financier de l’année» pour à la fois couronner l’ensemble des travaux de Cedric Mbeng et parier sur le renouvellement générationnel au sommet de la pyramide des responsabilités. Les idées développées par l’économiste bissau-guinéen Carlos Lopès participent de la prise de conscience des élites quant à l’intégration comme préalable à l’industrialisation.



Le classement écarte de facto la sphère politique pour le confort de l’analyse. La part du lion revient aux secteurs de la Finance (Banque, Assurance, Capital Investissement, Bourse). L’accent est mis sur les opérateurs économiques et financiers qui ont créé de la valeur et transformé la vie des centaines et des milliers de personnes. Les domaines de l’influence, de la littérature et des médias sont aussi représentés dans ce travail qui écarte d’emblée les ONG et les représentants de l’industrie de l’aide publique internationale.



La transformation économique repose sur la capacité de l’Afrique à se prendre en charge et à valoriser son potentiel. Un sursaut est nécessaire. Chacune de ces 100 personnalités, choisies au terme d’un suivi quotidien pendant une année, incarne ce sursaut, cette capacité à prendre des risques et à créer de la valeur. Sans prétendre à l’exhaustivité, ces grandes figures pragmatiques de l’Afrique nouvelle, constituent, pour la rédaction de Financial Afrik et le comité de sélection élargi aux partenaires, un moyen de souhaiter une bonne année 2018.



Parmi ces 100 personnalités africaines figurent cinq Maliens. Dans la catégorie les Economistes de l’année, on retrouve l’expert malien en économie du développement, Modibo Koné. Ce cadre de la BOAD fut également PDG de la CMDT.



Il a participé à la réalisation de plusieurs projets d’infrastructures en Afrique de l’Ouest au compte de la BOAD. Aujourd’hui, Modibo Koné veut se lancer dans la politique. Il serait même candidat à l’élection présidentielle de 2018.

Dans la catégorie des produits nets bancaires, la seule malienne qui y figure s’appelle Binta Touré N’Doye, directrice générale d’Oragroup depuis 2016. Elle a servi dans certaines banques, notamment au sein du Groupe Ecobank. Cette dame de fer est réputée être une banquière hors-pair. Partout où elle est passée, elle a laissé sa touche.



S’agissant des promoteurs touristiques, deux Maliens figurent sur la liste. Il s’agit des hommes d’affaires Cessé Komé et Moussadeck Bally. Si le premier est promoteur des hôtels Radisson de Bamako et d’Abidjan, le second a pu mettre en place le premier réseau hôtelier d’Afrique francophone. Il s’agit du Groupe Azalaï Hôtel présent dans plusieurs pays d’Afrique.

Autre Malien, c’est le jeune opérateur économique Samba Bathily. Il fait partie des lauréats dans la catégorie Self-made-men. Cet homme d’affaires fait aujourd’hui la fierté du Mali voire de l’Afrique à travers ses nombreux projets.



Samba Bathily est un entrepreneur africain de renommée mondiale, pionnier dans les secteurs des énergies propres et des solutions de technologies solaires. Fondateur d’Africa Development Solutions (Ads), co-fondateur et directeur financier d’Akon Lighting Africa, il est également le PDG de Solektra International. Reconnu comme l’un de ces leaders qui font de l’Afrique une zone de croissance, Samba est aussi l’un des acteurs clés de la création de sociétés de développement durable. Doté d’un sens aigu des affaires et d’un réseau mondial, il excelle dans l’établissement de structurations financières stratégiques et novatrices.



En 2014, Samba a co-fondé Solektra International, qu’il a lancé avec la star musicale Akon et le conférencier et consultant Thione Niang. Solektra International est à l’origine de l’initiative Akon Lighting Africa, qui vise à sensibiliser et développer l’utilisation de solutions solaires innovantes afin de fournir un accès à une électricité propre à des villages à travers toute l’Afrique. À ce jour, les résultats comprennent le développement de solutions solaires telles que l’installation de lampadaires et de kits domestiques ou communautaires dans 15 pays africains.



Source : Financial Afrik