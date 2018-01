Espaces scolaires et universitaires : Le défi de la sécurité - abamako.com

Espaces scolaires et universitaires : Le défi de la sécurité Publié le vendredi 26 janvier 2018

© aBamako.com par FS

Visite du chef de quartier de Daoudabougou dans les écoles

A l`occasion de la rentrée scolaire 2017-2018, des autorités de Daoudabougou se sont rendues dans certaines écoles pour constater la rentrée. Tweet

Le Forum sur la sécurisation des espaces scolaires et universitaires se tient depuis hier à la Maison des aînés. La cérémonie d’ouverture était présidée par le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Drissa Diallo, en présence du secrétaire aux relations extérieures de la Fédération nationale de l’association des parents d’élèves et d’étudiants du Mali (FENAPEEM), El hadj Sékou Soumano. Y ont pris également part, le vice-recteur de la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP), Brehima Kansaye et de nombre d’invités.



La rencontre entend faire le check-up des problèmes qui engendrent la violence dans les espaces scolaires et universitaires mais surtout faire des propositions pour redorer l’image de notre système éducatif. Est-il besoin de rappeler que ce système est en proie à des difficultés, depuis plus de deux décennies, qui dégradent les rapports entre élèves, étudiants et enseignants et mettent à mal le vivre ensemble dans les établissements d’enseignement.

Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Quels sont les voies et moyens pour en sortir ? Voilà autant de questions que se posent les participants au Forum. Ils s’attacheront à l’analyse pour trouver des solutions.



A l’entame de son allocution, Pr Drissa Diallo a expliqué que les établissements scolaires et universitaires sont des lieux de formation, d’apprentissage et de socialisation de l’apprenant. Dans ces espaces l’apprenant est guidé pour devenir un bon citoyen, capable de contribuer durablement à la construction du pays a-t-il précisé.

« Notre école répondait à cette vocation » a expliqué le secrétaire général avant de déplorer la situation actuelle qui y prévaut.





« Force est de reconnaître, aujourd’hui, l’amenuisement progressif de ces valeurs » a déchanté le Pr Drissa Diallo. En outre, il a soutenu que depuis 2012 l’espace universitaire est devenu le théâtre d’événements délictuels voire criminels : affrontements, viols collectifs d’étudiants par des étudiants, destructions de biens publics et privés, assassinats.



Compte tenu de l’ampleur du problème, il a rappelé qu’en décembre 2016 les pouvoirs publics ont engagé des mesures, notamment la mise en place d’une commission interministérielle de travail sur la question de la violence et de l’insécurité, l’élaboration d’un plan d’action et l’audit sécuritaire des établissements d’enseignement supérieur. Selon lui, ces mesures méritent d’être renforcées par un certain nombre d’actions. Et l’identification de ces actions passe par une meilleure compréhension du problème et une meilleure maitrise des solutions, visant à endiguer la violence et l’insécurité dans l’espace universitaire a-t-il expliqué.



Par ailleurs, le Pr Drissa Diallo souligne que la rencontre doit permettre d’identifier les causes d’insécurité dans les établissements scolaires et universitaires et des solutions structurantes et efficaces contre l’insécurité dans ces espaces.