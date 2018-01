Primature - Suspension du maire de la commune VI : La récupération ratée de l’URD - abamako.com

Primature - Suspension du maire de la commune VI : La récupération ratée de l'URD Publié le vendredi 26 janvier 2018 | La Dépêche

La suspension du maire de la commune VI du district de Bamako ce mercredi 24 janvier 2018, ne cesse d’enflammer médias et réseaux sociaux. Des informateurs sans frontières se sont accaparés du dossier et le manie à leur guise.



Certains d’entre eux vont jusqu’à affirmer que le maire Alou Coulibaly puisque c’est de lui qu’il s’agit, aurait été suspendu pour avoir accordé le stade municipale de Magnabougou au général déserteur Moussa Sinko Coulibaly pour son meeting. Cette fausse information aurait été véhiculée par des cadres du principal parti d’opposition URD pour des raisons qu’on peut facilement deviner. En effet, plus rien ne doit surprendre venant de ces opposants décidés à nuire le régime et pour ça, tous les moyens sont bons et légitimes pour y arriver.



Des sources bien introduites nous livrent les vrais raisons de la suspension de maire qui n’est en réalité rien d’autre qu’une question de veste pardon, de fesse.



Les faits :



Une certaine Mme Rokiatou TOURE qui serait le « deuxième bureau » c'est-à-dire amante du maire sanctionné, aurait été inscrite sur une liste en qualité de conseillère communale de la commune VI pour effectuer une mission en France en compagnie bien sûr du maire. Ce dernier aurait donc établi l'ordre de mission, certainement pour passer de bons moments avec sa dulcinée loin, très loin des regards indiscrets de Bamako où les gens ont coutume à foutre leur nez dans des affaires qui ne les regardent en rien. Sauf que pour ce cas précis, c’est le pauvre contribuable qui allait payer les frais de la débauche. Malheureusement pour eux, la vigilance de l'ambassade de France à Bamako ne souffre d’aucun défaut.



Ainsi, leur plan a été déjoué par le chargé du dossier qui n’a trouvé aucune trace de la nommée Rokiatou Touré dans les archives de la dite commune comme conseillère communale. Comme aime le dire l’autre : en un mot elle n'est pas conseillère communale. Faudrait il laisser impunie une telle infraction sous prétexte qu’on est un élu du parti du chef de file de l’opposition républicaine, Soumi champion ? En tout cas, le ministre Ag Erlaf n’est pas du genre à badiner sur la réputation de la république. Il décide de suspendre le maire fautif pour seulement 3 mois. Voilà donc le péché d’un régime et l’opposition qui pense avoir trouvé désormais un autre fonds de commerce, gesticule partout comme un pantin. Elle semble certainement ignorer que le temps de l’impunité est désormais révolu ici, au Mali.



Amadingué Sagara