Le mouvement Alternance du célèbre chroniqueur malien, Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath, continue avec les grands meetings de sensibilisation des populations en vue des prochaines élections, présidentielle 2018 notamment. Il sera ce week-end dans la région de Kayes, précisément dans la ville sainte de Nioro. A cette occasion, Rasbath aura un entretien avec le Chérif de Nioro.



Après un séjour d’une semaine à Paris, le célèbre chroniqueur malien, Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath, est rentré mercredi au bercail. Son mouvement Alternance continue avec les grands meetings de sensibilisation des populations en vue des prochaines élections, présidentielle 2018 notamment.







Il sera ce week-end dans la région de Kayes, précisément dans la ville sainte de Nioro. A cette occasion, Rasbath aura un entretien avec le Chérif de Nioro aujourd’hui avant d’animer dans l’après-midi un meeting avec les populations locales.



Selon des informations crédibles, le pouvoir avait tenté à plusieurs reprises de se rapprocher du guide religieux de Nioro. Sans succès. La parfaite alliance qui prévalait entre le régime d’IBK et le Chérif de Nioro avant l’arrivée au pouvoir du locataire actuel de Koulouba, a volé en éclats.



Plusieurs sources anonymes autorisées, confirment la posture distante du Chérif de Nioro d’avec le pouvoir de Bamako où il compte des disciples et proches.



Finalement, hier, à la tête d’une forte délégation composée de religieux et de membres du gouvernement, le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keita, a été accueilli par le Chérif de Nioro. IBK et sa délégation étaient venus présenter leurs condoléances au guide religieux qui a perdu une de ses épouses en début de semaine. Ce déplacement présidentiel à Nioro suffira-t-il à l’hôte du jour pour négocier un rapprochement de positions avec cet influent leader religieux ?, s’interrogent des observateurs sur les réseaux sociaux.