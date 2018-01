Pharmacie Populaire du Mali : Vers de nouvelles performances en 2018 - abamako.com

Santé Pharmacie Populaire du Mali : Vers de nouvelles performances en 2018 Publié le vendredi 26 janvier 2018 | Mali-Flash

Une forte délégation de la Pharmacie Populaire du Mali a été reçue le mercredi 22 novembre par l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Mali, Paul Folmsbee.











C'était une occasion de remercier les Etats-Unis d'Amérique à travers l'appui de l’USAID/SIAPS pour le projet de construction en cours des entrepôts modernes de la PPM et pour l'aide que le gouvernement américain apporte au Mali en vue de rendre disponibles les produits contraceptifs et les médicaments de lutte contre le paludisme.



Le jeudi 14 décembre 2017, une visite de terrain a été effectuée par une forte équipe de la PPM pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de rénovation du département galénique (dédié à la fabrication des solutions, des solutés, des pommades, des crèmes et au conditionnement de l’alcool) de la Pharmacie Populaire du Mali, et du projet des entrepôts modernes (WIB) à Bamako, dans les régions de Koulikoro, Kayes et Mopti.



Lors de la visite, la délégation a observé un état d’avancement global autour de 73%, avec une bonne progression par rapport au délai d’exécution. C’est pourquoi, ils investissent pour inaugurer le département galénique en fin janvier 2018, et les entrepôts en juin de la même année. Pour la délégation, l’année 2017 a été une année d’investissement sans précèdent pour la PPM, ce qui exige à la direction générale une bonne performance en 2018 pour contenir les charges liées à ces immobilisations.



N’Golo Coulibaly