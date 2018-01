Kolondièba en voie de développement : Les amis de Sidiki N’Fa reconnaissants à IBK - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Kolondièba en voie de développement : Les amis de Sidiki N’Fa reconnaissants à IBK Publié le vendredi 26 janvier 2018 | Mali-Flash

© Autre presse par DR

Sidiki N’Fa Konaté

Tweet

Dans la mouvance de la célébration de la fête de l’Armée au Mali, les responsables du Club des amis de Sidiki N'fa KONATE, Directeur de l’ORTM, baptisé l'Association KEWALE A NI SABALI pour la solidarité et le développement (KSSD), ont organisé une cérémonie de reconnaissance au Président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar KEITA, pour les actions engagées pour désenclaver et développement le cercle de Kolondièba.



L’occasion pour les jeunes de cette localité de présenter le rapport annuel 2017 et le plan d'action 2018 de KEWALE A NI ABALI pour la solidarité et le développement. C’était le samedi, dans la cour de la Cité des enfants, en commune VI.



Cette cérémonie de reconnaissance a enregistré la présence du président d'honneur de l’association, Sidiki N’fa KONATE, directeur général de l'ORTM, de la Marraine, Mme DIAWARA Mariam KONDE, du représentant du Haut Conseil des Collectivités (HCC), Souleymane SIDIBE, du représentant de l’Assemblée Nationale, le chef de cabinet Issa Nama KEITA, le président national de KSSD, Siaka B KONE, et de plusieurs personnalités venues partout.



Signalons que cette association, dénommée KEWALE A NI SABALI pour la solidarité et le développement (KSSD) est une association à but non lucratif. Elle dérive du club des amis Sidiki N'fa KONATE qui date de 2010. Cette association est le fruit d'une mure réflexion des hommes et des femmes pour le développement des 12 communes de Kolondièba et environs.



De sa création jusqu'à nos jours, l’association KEWALE A NI SABALI pour la solidarité et le développement n'a jamais arrêté de mouiller le maillot pour le développement du Mali à travers les idéaux de son président d'honneur Dr Sidiki N'fa KONATE. Voilà pourquoi elle a des objectifs généraux et spécifiques : renforcer la paix et la cohésion sociale au Mali et ailleurs, consolider le lien de fraternité, développer l'esprit de partage et le vivre ensemble, faciliter la réconciliation nationale.



Selon le président national de l’Association, Siaka B KONE, le rapport annuel 2017 et le plan d'action 2018 de l’Association KEWALE A NI ABALI pour la solidarité et le développement sont présentés comme suit : remise des boîtes à pharmacie à Kolondièba ; réalisation du Festival M'BolonKolondièba ; organisation de la Coupe de Football Banconi ; organisation de la coupe de football Bougouni ; organisation d'une coupe de football Koumantou ; organisation de la coupe de football Kolondièba ; la formation en informatique d'une vingtaine de jeunes sanctionnés par des attestations ; organisation de l’émission ‘’Top Etoile’’ Bamako et Kolondièba ; organisation d'une journée de salubrité au commissariat de Kalaban- Coura et la Mosquée de Daoudabougou ; organisation d'une journée de salubrité à la sous-préfecture de Koumantou ; participation à la visite du Président de la République dans la région de Sikasso ; remise des microphones à la Mosquée de Diaka dans la Commune de Kebila ; une tournée dans les 12 communes du cercle de Kolondiéba, remise des champs de légumes aux femmes maraîchères de (Toutiala, Mou, Sitin, Kaara, Djissan, Togoya, Siana, Zankoumana et Samba).



Le président de l’association a aussi réitéré ses remerciements au président d'honneur, Dr SIDIKI N'Fa KONATE et la Marraine, Mme DIAWARA Mariam KONDE. Grâce à leurs soutiens financiers et moraux, il y a eu la réalisation de ces activités.



Avant d’ajouter que le Festival M'Bolon a permis à la population de leur localité d’avoir une radio avec une fréquence permettant aux douze (12) communes de Kolondiaba de capter permanemment ; deux micros pour les mosquées de la commune de Kolondièba ; une tribune (bâches) pour les ressortissants de Kayes résidant à Kolondièba ; les kits scolaires pour alimenter la bibliothèque de Kolondièba ; à Kebila, maraîchage, une industrie de production de savon, une formation professionnelle à l'endroit des jeunes ; Bougoula, une sonorisation pour la jeunesse, construire une maison des jeunes, renforcer le réseau orange, les équipements du sport (filet, ballon, poteaux et maillot), développer la professionnalisation des femmes ; à Fakola, une radio rurale, une sonorisation pour la jeunesse, construire une maison des jeunes, développer la professionnalisation des femmes, chercher une caisse pour le village, former les femmes en teinture et partout dans la région de Sikasso.



Quant au président d'honneur de l’association, Sidiki N’fa KONATE, il a invité les parents d’élèves pour une implication dans l’éducation des enfants, car les enfants sont l’avenir de de ce pays. Avant de marteler que les parents doivent aussi écouter les enfants, car ils ont quelque chose à dire. ‘‘On ne peut pas faire notre temps et faire le temps de nos enfants aussi, c’est impossible’’, a-t-il soutenu.



Le Président d'honneur conclura ses propos en invitant les jeunes à aller vers l’autoemploi.



Dramane Siaka