Plu d'un demi-siècle d'existence de l'armée malienne : Le Mali n'est toujours pas un pays souverain Publié le vendredi 26 janvier 2018 | Nouveau Réveil

Carte du mali

Le pays fait partie de la Communauté économique des États de l`Afrique de l`Ouest (CEDEAO) et de l`Union africaine

Le Mali a soufflé le samedi 20 Janvier 2018 les 57 bougies de l’accession de notre armée à la souveraineté. Cela fait, en effet, plus d’un demi-siècle que le Mali s’est libéré du joug colonial français, qu’il a pris en mains le propre destin de son armée. À l’époque, l’idée d’une armée malienne respectable et respectée partout dans le monde, faisait rêver. Mais que reste-t-il aujourd’hui d’une armée malienne tant rêvée ? En tout cas, pas grand-chose à l’heure du bilan. Sous nos tropiques, la commémoration de la fête de l’armée rime habituellement avec flonflon et ripaille. Mais ce n’est pas toujours le cas. Car de quelle armée peut-on parler au Mali quand plus d’un demi-siècle après, notre État reste militairement sous perfusion de l’aide publique ou privée en provenance des pays du Nord ?



On peut épiloguer à souhait sur les raisons d’une telle situation. Mais la réalité est bien têtue, surtout quant aux questions purement militaires s’ajoutent des velléités séparatistes dans le Nord de notre pays qui a fêté le samedi dernier le 57è anniversaire de son accession à la souveraineté.



En fait de gâteau d’anniversaire, c’est la soupe à la grimace qui a été servie, avec la crise centrifuge qui sévit dans le septentrion malien, même si un accord de paix au Mali a été signé par Bamako et les groupes rebelles, le bout du tunnel est encore loin.



À l’allure des choses, la proposition des autorités de Bamako pour la paix serait l’application de l’accord d’Alger par les autorités intérimaires, une décentralisation poussée, une régionalisation, voire un nouveau pacte national. Au vu de tout cela, c’est sûr que c’est avec un certain goût d’inachevé que le président IBK dans son message, a souhaité un bon anniversaire aux FAMA, car il ne saurait savourer dans toute sa plénitude un tel anniversaire, pendant que l’armée malienne n’est pas présente à Kidal et que le Nord de façon générale est en proie à une insécurité que l’État malien a du mal à juguler.



La souveraineté du Mali, un vocable creux



À l’instar de bon nombre de pays africains, la souveraineté du Mali s’est révélée très vite une désillusion. Aujourd’hui, l’État malien ne détient pas les attributs de sa souveraineté qu’il était censé avoir acquis avec la création d’une armée forte. On en veut pour preuve le recours du Mali à la France, lors de l’attaque djihadiste, pour éviter la « disparition » de l’État. On a découvert à l’occasion, une armée en lambeaux. Cela n’est pas digne du Grand Mali.



Également, au plan militaire et matériel, le Mali dépend encore de la générosité et du bon vouloir des forces étrangères. On ne parle même pas des problèmes de déploiement de la troupe malienne sur le terrain dans notre pays, à travers les forces françaises et internationales, qui traduisent une soumission certaine. Mais la particularité du Mali tient, entre autres, au fait qu’en plus de ces problèmes qu’il a en commun avec les autres États africains qui ont été sous domination française, il traîne depuis les 57 ans, l’épineuse question de l’indépendance touareg comme un boulet au pied. On aura tout essayé ou presque. La répression des indépendantistes avec les chefs d’État Modibo Kéita et Moussa Traoré, l’effort de dialogue avec eux sous les présidents Alpha Omar Konaré et Amadou Toumani Touré.



Toutes ces solutions n’ont visiblement pas été à la hauteur, car elles ont échoué à éradiquer les velléités indépendantistes des Touaregs du Nord du Mali. Aujourd’hui, plus que jamais, la question de l’Azawad se pose avec acuité. Les divergences de points de vue s’étalent au grand jour. Les Touaregs, avec la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) en tête, ne démordent pas à l’idée de se séparer du reste du Mali. Pour ce faire, ils ont travaillé à donner beaucoup d’écho à leur cause. Ils ont mis beaucoup de soin à convaincre l’opinion internationale de la justesse de leur cause. Ces indépendantistes ont plus conscience de leur besoin d’indépendance que les autorités de Bamako n’en ont de la nécessité de sauver l’intégrité territoriale du pays. En tout cas, il n’est pas exagéré de dire qu’aujourd’hui, on est plus proche d’une partition du Mali que de son unité.



Les efforts militaires du Mali laminés par le problème de Kidal



Comment peut-on expliquer cette manie de faire des dépenses somptuaires au moment où le Mali est menacé dans son unité comme dans ses valeurs ? Comment peut-on comprendre que le président IBK, dès son entrée en fonction, n’ait pas eu de feuille de route claire sur cette question de Kidal, qu’il aurait pu s’efforcer de mettre en branle ? À la décharge d’IBK, on peut bien admettre que ses prédécesseurs n’ont pas vraiment posé les jalons d’une résolution définitive de ce problème. Pourtant, le Niger aussi qui avait un problème touareg, a pu le résoudre. Militairement. Cela montre que c’est possible de parvenir à une solution durable à propos de cette question. Encore faut-il que le président malien se convainque qu’il a une lourde responsabilité dans cette affaire.



C’est à lui qu’incombe la responsabilité d’amener les acteurs à trouver des solutions satisfaisantes. Mais cela exige de sa part des préalables au nombre desquels la nécessité d’un comportement exemplaire en matière de gouvernance et la capacité à convaincre les partenaires et soutiens que les rebelles défendent une mauvaise cause. Cela devait faire partie intégrante des priorités de son action. La question est sensible et IBK serait bien inspiré de ne pas oublier que, comme le dit en substance un adage, il faut savoir tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Surtout sur des questions aussi controversées. Le président malien doit rapidement revoir sa copie si tant est qu’il ne veuille pas que les Maliens regrettent davantage de lui avoir fait confiance.



L’heure n’est donc pas à la fête. Il faudra une réelle prise de conscience collective et la contribution de tous les enfants du Mali, pour résoudre la question du Nord. Il faut espérer que la mise en œuvre de l’accord de paix sur le terrain puisse se poursuivre dans un bon esprit, en vue d’un compromis historique et salutaire pour le Mali. Quant à la communauté internationale, il serait bien qu’elle continue, comme l’avait fait le Fonds monétaire international (FMI) au sujet de l’achat du nouvel avion présidentiel par IBK, à mettre la nécessaire pression sur ce président qui a jusque-là envoyé de trop nombreux signaux négatifs, pour qu’il améliore la qualité de sa gouvernance. C’est une condition sine qua non pour un retour des choses à la normale au Mali et cela constitue, pour le pays, un passage obligé pour espérer un jour parvenir à la souveraineté effective d’une armée tant souhaitée.



Jean Pierre James