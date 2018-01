Gestion de la circulation routière : Des policiers formés par le Comité des Compagnies d’Assurance - abamako.com

Gestion de la circulation routière : Des policiers formés par le Comité des Compagnies d'Assurance Publié le vendredi 26 janvier 2018 | Le Pays

Plus d’une dizaine de policiers ont bénéficié, le mardi 23 janvier, d’une formation sur l’assurance responsabilité civile automobile et la gestion de la circulation routière. La formation a été initiée par le Comité des Compagnies d’Assurance en partenariat avec la Compagnie de la Circulation Routière (CCR).



« 2735 accidents, 3678 victimes dont 150 morts, 1857 blessés graves et 1670 blessés légers », ces chiffres sont de 2016 et viennent de la Direction de régulation de la circulation et des transports du District de Bamako. Ils ont été dévoilés par Mohamed Compaoré, président de la commission communication du Comité des Compagnies d’Assurance. C’était le mardi 23 janvier à l’Ecole Nationale de la Police lors d’un atelier de formation organisé par les compagnies d’assurance à l’intention des policiers. Une quinzaine d’agents de la Compagnie de la Circulation Routière issus des différents commissariats du District de Bamako et de ses environs ont bénéficié de cette formation basée sur le thème : ‘’la responsabilité civile automobile et les procédures de gestion des accidents de la circulation routière’’. Ainsi, les policiers de la section voie publique ont été formés sur les techniques d’élaboration des procès-verbaux de constat ‘’clairs, précis et objectifs’’.







Pour le président du Comité des Compagnies d’Assurance, Mohamed Compaoré, le procès-verbal est l’élément déterminant de la procédure transactionnelle et judiciaire dans l’indemnisation des victimes. D’où selon lui, la nécessité de le transmettre à temps aux compagnies d’assurance pour la prise en charge des victimes et les ayants droit conformément au code CIMA. En outre, au cours de cet atelier, les policiers ont été informés sur la nécessité de diligenter le cas des accidents dont les auteurs sont détenteurs de l’attestation d’assurance carte brune de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Le Commandant de la circulation routière (CCR) Abdoulaye Coulibaly a invité les participants à partager les connaissances acquises avec leurs collègues qui n’ont pas eu la chance de prendre part à cette formation. Le Commissaire principal Seydou Diarra, Directeur Général de l’Ecole Nationale de la Police a apprécié l’appui des compagnies d’assurance. Selon lui, la police ne peut être efficace que lorsqu’elle dispose de ressources humaines de meilleure qualité.



Lassina NIANGALY